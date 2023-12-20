阿里CEO吳泳銘兼任淘天集團CEO 還將成立資產管理公司

阿里巴巴20日宣布，阿里巴巴集團CEO、淘天集團董事長吳泳銘兼任淘天集團CEO。自此，吳泳銘將同時擔任阿里巴巴集團、淘天集團和阿里雲智能集團三項CEO職務，確保集團聚焦核心戰略電器和雲，形成統一調度指揮和高壓強的持續投入。

此外，阿里巴巴還宣布，淘天集團原首席執行官戴珊，將協助籌建阿里巴巴集團資產管理公司，這是阿里巴巴變革之後新的業務職能。

阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在全員信中表示︰「全新的時代，需要全新的戰略和組織體系變革。正視過去，面向未來，改變自己，相信經歷這輪變革的阿里巴巴將完成蛻變。」

蔡崇信指出︰「吳泳銘接任阿里集團CEO三個月以來，全面推動管理團隊年輕化改革。接下來，我們將全面啟用在基層得到鍛煉，嶄露頭角的年輕管理團隊，為年輕人創造屬於他們的創新環境。」

蔡崇信的全員信解釋戴珊調任原因，表示為了優化資本回報率，提升股東價值，集團資本管理委員會授權設立資產管理公司，而戴珊會協助集團籌建阿里巴巴集團資產管理公司、組建專業的管理團隊。

戴珊阿里巴巴創業18羅漢之一，1999年加入，也是阿里合夥人。蔡崇信提到，在淘天集團全面回歸用戶、回歸互聯網、回歸萬能淘寶的進程中，「戴珊完成了使命」。

蔡崇信強調，籌備集團資產管理公司是阿里變革之後新的業務職能，需要開拓的精神和極強的組織架構能力，戴珊將充分發揮她的專長，為公司繼續創造價值。

阿里巴巴今年3月啟動組織變革，蔡崇信和吳泳銘9月分別接任阿里巴巴集團董事會主席和首席執行官。隨後，吳泳銘宣布確立「用戶為先、AI驅動」兩大戰略重心，並圍繞兩大重心梳理業務，重塑業務戰略優先級，同時進行管理團隊年輕化改革。