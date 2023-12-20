大陸12月LPR不變：1年期3.45% 5年以上4.2%

2023年最後一期貸款市場報價利率（LPR）報價連續四個月「按兵不動」。中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，1年期品種報3.45%、5年期以上品種報4.20%，均與前一期持平。

澎湃新聞報導，LPR是在中期借貸便利（MLF）利率基礎上加點形成，12月15日，央行在本月的MLF續作中加大了淨投放力度，不過中標利率保持不變。

2023年全年，1年LPR累計下調20個基點，5年以上LPR下調幅度為10個基點。LPR上一次調整是在8月，1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR按兵不動。

金融界報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，12月LPR維持穩定，符合市場預期。12月MLF政策利率持續維持穩定，11月金融數據超預期表現，加上部分銀行淨利差壓力仍大，市場為LPR維持穩定已有預期。

他認為，目前大陸經濟尚未恢復至潛在水平，存在一些不平衡問題，海外需求不確定性，大陸將加強逆周期與跨周期調節。預計LPR後續仍有一定幅度下調，主要是大陸進一步降低實體經濟綜合融資成本，降低消費及投資成本，進一步提振微觀主體活力，協助經濟加速復原。

因此周茂華建議，考慮到銀行淨利差壓力緩解需要一定時間，預期後續LPR利率放緩需要央行數量+價格+改革支持，引導整個市場利率中樞進一步下移，後續降準、降息、定向結構性等工具均處於工具箱，穩健略偏鬆貨幣政策保持靈活。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行以公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前LPR包括1年期和5年期以上兩種品種。

1年期LPR主要影響流動性貸款，例如企業短期流動性貸款和個人短期消費貸款；而5年期LPR和長期貸款更為相關，為房貸等貸款的定價提供了參考基準。

先前公布的11月1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）分別為3.45％和4.2%，均維持不變。人行至12月已經連續四個月保持中期借貸便利（MLF）操作利率不變。