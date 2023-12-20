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義烏快遞 年業務量首破100億件
中國國家郵政局安監系統數據顯示，12月18日，一件從浙江義烏寄往日本大阪的快遞包裹發出，標誌著該市年快遞業務總量首次突破100億件。
中新社報導，這件國際快遞包裹的物品是一位來自大阪客商訂購的文具樣品，由義烏國際商貿城商戶何犁紅寄出。隨後，該包裹將搭乘郵政集團貨運專機直飛目的地。
「我們公司85%的訂單來自海外，每次新品設計出來，我們基本都會給各地的代理商寄過去一份樣品。這次，我寄出了公司最新設計完成的文具，希望能獲得採購商的青睞」。何犁紅說，雖然網絡圖片設計已經非常精美，但是客戶拿到實物的感覺還是不一樣，商品訂購額也會隨之增加。
數據顯示，義烏市快遞規模已從2012年的1億件發展到如今100億件，成為僅次於廣州的中國第二大快遞樞紐城市。目前，義烏已實現了快遞進村全覆蓋，主要品牌監控聯網對接率100%，基本實現全行業機器換人，形成擁有130家法人企業、16個日均處理量達百萬級的快遞分揀中心、159個快件處理場所、500多個營業網點以及近3萬名從業人員的產業體系。
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