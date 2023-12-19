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俄總理會李強：要將俄中經貿投資提至更高水準

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
俄羅斯總理米舒斯京（左）19日與大陸國務院總理李強舉行中俄總理第28次定期會晤，米舒斯京表示，要通過多元化貿易結構確保相互貿易達到新水準。圖為兩人今年10月在吉爾吉斯會見。圖／取自俄羅斯政府官網
俄羅斯總理米舒斯京（左）19日與大陸國務院總理李強舉行中俄總理第28次定期會晤，米舒斯京表示，要通過多元化貿易結構確保相互貿易達到新水準。圖為兩人今年10月在吉爾吉斯會見。圖／取自俄羅斯政府官網

俄羅斯總理米舒斯京19日抵達北京，並與大陸國務院總理李強舉行中俄總理第28次定期會晤。米舒斯京在會上表示，俄中全面戰略協作夥伴關係處於歷史最高水準，並在繼續蓬勃發展。他提出，要通過多元化貿易結構確保相互貿易達到新水準的任務。

俄通社報導，米舒斯京在會上表示，俄中兩國政府正在努力落實兩國元首確定的戰略目標，兩國總理定期會晤機制在這方面發揮了重要作用，五個副總理級的政府間委員會的工作確保了該機制運行。

就經貿合作，米舒斯京指出，最主要的是將俄中的經貿、投資合作提升到更高水準，並通過多元化貿易結構，確保雙邊貿易達到高質量的新水準。

他並指出，俄羅斯和中國持續擴大本幣在相互結算中的比例，兩國今年實際上完全擺脫了對第三國貨幣的使用。

他還提到了今年5月在上海舉行的俄中商務論壇，以及7月在葉卡捷琳堡國際創新工業展期間恢復舉辦的第七屆俄中博覽會，強調這為商業公司在俄羅斯和中國市場的運營創造舒適的條件，兩國正在加強商業聯繫。

米舒斯京19至20日訪問北京，首日與李強舉行年度政府間定期會晤，中俄多名副總理和部長參加；20日預計將獲大陸國家主席習近平接見。

米舒斯京此行是與李強今年的第三次會面，也是時隔半年多，米舒斯京再度訪問大陸。5月時，米舒斯京率領超過500人代表團訪問大陸，也是他就任俄總理以來首次訪中。

俄羅斯 李強 北京

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