陸11月房價續跌 交易量有回升

大陸房地產市場仍在下行階段，官方數據顯示，11月分，房價環比上漲的城市數量減少。中國國家統計局15日發布的數據顯示，11月分，中國70個大中城市中，新建商品住宅價格環比上漲的城市有9個，較上月減少2個；持平城市有2個；下跌城市有59個。從二手房市場來看，70城中，僅一城二手房價持平，其餘城市二手房價環比均有所下滑。

中新社報導，11月，70城新建商品住宅價格環比跌幅持平。11月分，全國70個城市新建商品住宅價格指數環比平均下跌0.4%，連續5個月下跌，跌幅與上月持平。

大陸國家統計局城市司高級統計師沈贇指出，11月分，70個大中城市商品住宅交易規模有所上升，銷售價格環比總體延續降勢。

業內認為，這意味著許多市場中，「以價換量」現象增多，新房和二手房均以降價來促銷。

58安居客研究院院長張波認為，「以價換量」在熱點一二線城市表現明顯，11月分，包括北京、上海、深圳在內的不少城市二手房成交量都出現環比上漲，同時伴隨著一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.4%，這是「以價換量」的直接體現，如果成交量不斷上漲，說明價格開始築底，進一步下探的空間相對有限。

張波表示，當下市場情緒還處於底部，目前房價下跌城市占比依然較高。11月分，二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.7%和0.8%，降幅比上月均擴大0.2個百分點。需求側信心依然不足，這也導致本輪調整在底部徘徊時間較長。

利好政策已經在路上。近日，北京、上海相繼出台了調整普通住房認定標準，降低首、二套首付比例等政策措施。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，這些政策有利於促進二手房流轉，降低購房門檻，讓更多有購買力的人群入市，提高二手房和新房的去化。