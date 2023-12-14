大陸經濟復甦呈N型走勢 學者：未來會採量化寬鬆

大陸今年面臨房地產、地方債務等困境，外界都在關注2024年大陸經濟是否穩定。經濟學家陶冬14日表示，大陸經濟復甦呈現N型走勢，未來某個時間點會推動量化寬鬆政策，來解決債務問題，才能夠走出目前的困境。而他看好大陸的智能製造業、電動車和太陽能，若能持續保持領先，一定會度過目前債務問題的「坎」。

經濟日報14日舉辦「經濟投資展望論壇--進擊2024」，邀請國內外重量級財經學者解析並預測2024年的經濟景氣趨勢。陶冬並以「陶冬看2024」為題發表演講。

陶冬指出，大陸復甦的第一步是去年11月終止的防疫政策，接下來從今年初開始，政策刺激基建復甦，經濟刺激措施帶來經濟活動迅速反彈，但沒有想到的是在這之後經濟節節下滑，造成資產負債表收縮。

他認為，最終經濟還會出現一個大幅度的拉升，「當大陸開始推動量化寬鬆政策的時候，我相信N型的最後一個發動也會出現，但是時機點還不確定。」

陶冬表示，目前大陸需要修復三張資產負債表，分別是地方政府、企業、消費者三張資產負債表。大陸政府目前還是以財政政策來解決債務問題，但財政政策有一個誤區盲點，認為大陸老百姓有超額儲蓄，給它擠出來，需求的問題就解決了。「但大陸的超額儲蓄跟美國是兩回事。」

他進一步分析，美國的超額儲蓄是直升機上撒錢，所以來的容易，所以花的也容易。大陸的超額儲蓄是老百姓的血汗錢、保命錢，所以即使公布了政策，但刺激整體的信心和消費，將大陸重新進入一個槓桿擴張期，一直沒有出現。

陶冬認為，真有一天大陸開始QE的話，相信懸崖峭壁上、沙漠上等地會全是太陽能光板，用太陽能成為替代能源。

他提到，大陸的製造業產業鏈的外移正發生，必然會繼續發生，但大陸新的產業也在迅速改變，「將會被智慧化所取代，尤其透過AI，像是提供運動鞋的個性化訂製，AI和5G必然會顛覆製造業、顛覆服務業。」

陶冬指出，由於大陸internet全部是封閉的，勢必做不成ChatGPT。但大陸在智慧製造業一定會走的很快，尤其廠家基本都有5G的環境，而世界上沒有其他領導人像大陸這樣對AI這麼執著。」

因此他認為，如果大陸能夠在智慧製造業、替代能源、電動車上先人一步，儘管大陸經濟現在正面臨一個周期性的巨大的「坎」，必須要解決債務問題，但是只要解決了，太陽還是會重新升起。