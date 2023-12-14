廣西攜手越南 打造跨境沿邊經濟帶

12月12日，廣西壯族自治區商務廳廳長楊春庭表示，廣西將探索實施中越「兩國兩園」聯動發展新模式，將邊境經濟合作區、跨境經濟合作區建設成為擴大雙向投資的重要載體，打造跨境沿邊經濟帶。

中新社報導，廣西與越南山水相連，楊春庭介紹，2023年以來，為推動雙方經貿合作向縱深發展，廣西多次組織官方代表團訪問越南，與越方共同舉辦經貿合作對接會，並就推動擴大桂越貿易規模、加快智慧口岸建設、促進貿易投資便利化、共同保障供應鏈穩定等事項達成共識。

今年前11個月，廣西對越南進出口額高達2229.7億元人民幣，同比增長31%，增速達到了2016年至今最高水平。

雙向投資方面，截至2023年10月，越南累計在廣西設立企業103家，實際投資額達到1792萬美元；廣西備案或核准對越南非金融類投資企業及機構184家，實際投資額1.4億美元。其中，由廣西企業投資的越南明陽生化有限責任公司，已經成為目前越南最大的木薯變性澱粉外資生產企業，業務範圍涵蓋農產品研發、生產、銷售、技術推廣應用等領域。

廣西與越南諒山、廣寧、高平、河江4省17個縣交界，共有對越邊境口岸9個。為加快口岸經濟發展，廣西先後推動龍邦、碩龍公路口岸擴大開放，升格為國際性口岸；浦寨、那西貨運專用通道臨時開放；建成從南寧至越南邊境四省貨物12小時內運達、至河內24小時內運抵的高效通關通道。

今年9月，中越智慧口岸（友誼關—友誼）項目開工，廣西與諒山共同試點建設智慧口岸，打造了24小時不間斷無人化智能化通關樣板。