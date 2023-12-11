德陽造 再獲超級鏡子發電站大單

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
由東方鍋爐參建、被網友稱為「超級鏡子發電站」的哈密50兆瓦光熱發電項目。圖／本報四川德陽傳真
由東方鍋爐參建、被網友稱為「超級鏡子發電站」的哈密50兆瓦光熱發電項目。圖／本報四川德陽傳真

近日，大陸中電建共和1000兆瓦光伏光熱工程聚光集熱系統專案招投標結果出爐，東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司德陽分公司中標，將負責包含聚光集熱系統全部設備和材料的設計、採購及有關安裝技術指導、調試等。

該項目位於青海省海南生態太陽能發電園區內，裝機規模1000兆瓦，包含光伏發電部分交流側容量900兆瓦和配套太陽能熱發電系統100兆瓦，其中100兆瓦光熱電站採用熔鹽塔式技術路線，鏡場總採光面積約50萬平方公尺，吸熱器熱功率260兆瓦，以二元熔鹽作為傳熱儲熱介質，等效儲熱時長達8小時。項目建成後，預計每年可節約標煤3.9萬噸，減排二氧化硫約331.5噸，減排二氧化碳約10.22萬噸，真正實現汙染物零排放。

光熱發電，就是通過多面跟蹤太陽運動軌跡的定日鏡，將太陽光反射到塔上的吸熱器，加熱介質（熔鹽）後通過換熱系統進行熱交換，進而產生蒸汽利用汽輪機發電機組產生電力。因為定日鏡科幻感十足、鏡場氣勢恢宏，也被網友稱為「超級鏡子發電站」。

近年來，東方鍋爐已參與哈密熔鹽塔式50兆瓦光熱發電工程、阿克塞光熱+光伏試點專案EPC總承包工程、玉門鑫能50兆瓦熔鹽塔式光熱發電工程、大成敦煌50兆瓦熔鹽線性菲涅耳式光熱發電工程等重點項目建設，致力於為當地提供穩定可持續的清潔能源供應，助力低碳排放。

太陽能發電

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