滬指跌破三千點…陸近期仍嚴查內線交易 一周內便有十起被立案

儘管A股低迷，滬指近日面臨三千點保衛戰，但大陸監管單位整治力度未減。第一財經統計，近一周已有十起因A股內線交易被立案調查，而受調查公司股票也遭遇拋售潮，股價下跌，或加深A股賣壓。

內線交易是指證券交易內幕信息的知情人和非法獲取內幕信息的人利用內幕信息從事證券交易以獲取利益或減少損失的行為。而且極易影響投資者對資本市場的主觀感受和交易情緒。

報導指出，今年以來，監管單位已累計發出涉及內線交易罰單44張。12月以來，與內線交易相關的行政處罰或立案調查，至少已經達到十起，包括恒潤股份、派斯林、興民智通、歌華有線、*ST和科、恒星科技、美諾華、卓翼科技、昂利康、索通發展等上市公司都在列。

受到立案及處罰影響，許多公司股價大跌，市值縮水。比如恒潤股份5日封死跌停板， *ST和科5日收跌1.07%、興民智通6日跌5.68%等。

從處罰對象來看，涉及上市公司的實控人、股東、董事、監事及其配偶、親屬等關鍵內幕信息知情人。除此之外，還有券商投行的關聯人士受罰。

就懲罰手段來看，財聯社報導，被罰沒金額少則人民幣數十萬元，多則過千萬。其中美諾華董事長姚某前妻張某被罰沒高達人民幣3,303.85萬元，欣源股份名義董事黃東被罰沒達人民幣5,274.17萬元；也有被人身控制，包括恒潤股份董事長承立新被拘留，卓翼科技實控人夏傳武被批捕，正處於被監管立案的高管也不在少數。

案例類型看，並購重組是涉嫌內幕交易的「重災區」。多個案例顯示，並購重組涉及人員複雜多，呈現串案、窩案的特點，借用賬戶實施內幕交易的現象最為普遍。

北京某證券律師表示，監管層對於內幕交易等證券市場違法違規行為打擊逐漸趨嚴，體現監管層對相關違法違規「零容忍」的態度。