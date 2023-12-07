自主權被侵蝕 香港遭穆迪降評

國際評級機構穆迪繼五日調低中國大陸評級後，六日接著宣布調低對香港的評級，將香港評級展望從「穩定」下調至「負面」，主因是香港與中國大陸的經濟及金融聯繫強勁，大陸經濟潛在增長率逐漸減弱，以及金融風險影響更廣泛，對香港的信用狀況帶來影響。

穆迪宣布維持香港的長期基本評級為Aa3，但將評級展望由「穩定」下調至「負面」。穆迪認為，制度及政治聯繫發展是香港信用狀況風險的關鍵因素，隨著香港政治及司法機構自治權出現削弱跡象，尤其是國家安全法實施、選舉制度改變，預計香港的政治、體制及經濟決策自主權將逐步受到侵蝕。

穆迪並表示，制度及政治聯繫的收緊，可能削弱香港對國際企業的吸引力。

港府反駁稱，香港與大陸不斷深化和擴大經濟和金融聯繫不應成為調低評級的因素，相反，這些聯繫是香港長遠發展的優勢。

穆迪並稱，隨經濟復甦，香港今年財政赤字將降至占ＧＤＰ約百分之四，但印花稅和賣地收入仍疲弱。穆迪同時將澳門評級展望從「穩定」調整至「負面」。