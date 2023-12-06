陸債信評等 未來可能調降

信評機構穆迪昨將大陸主權債信評等展望，由「穩定」降至「負向」，債信分析師表示，展望變成負向，代表評等未來有可能調降，但不是絕對會調降，因此需密切關注相關數據的變化。

中央銀行外匯局認為，調降展望不會影響人民幣兌美元的匯價趨勢，只要國際美元疲弱，人民幣還是和其他非美元貨幣一樣走升。

東方匯理銀行分析，鑒於中國政府外債占國內生產毛額的比重不大，展望下調不會對中國政府的融資能力產生重大實際影響，不過對人民幣資產的短期影響可能是負面的。瑞穗證券則說，評級展望調整最終對債市資金流的影響應該很有限，美中利差仍是主要驅動因素。

債信分析師指出，展望調降對大陸暫時不會造成實質影響，因為展望降至負向是指未來評等可能調降，但目前並沒有調降，投資人應該要做的是密切關注負向展望的觸動因子為何，假若是因為房地產惡化，或是經濟成長減緩導致展望被調降至負向，就要關注未來不動產價格、景氣狀況未來是否惡化，可能會進一步影響其信用評等。

遠東商銀總經理周添財昨受訪表示，大陸中央政府透過以債養債的方式救地方政府，整體經濟狀況很糟糕，主要還是受到美中科技戰的影響，國內消費狀況很差，失業率很高，他對大陸明年景氣看法感到悲觀，恐怕明年會比今年還差。

一旦大陸的信用評等被調降，國債成本就會增加，債信分析師表示，信評是衡量一個國家的整體經濟及償債能力，調降代表國家的經濟成長動能、政府履行債務能力有弱化趨勢，某種程度會有抑制投資效果，但他認為，即使大陸未來真的被調降一個評級，也不致於導致大陸發生違約、還不出錢來的情形。