「我佛持杯」？陸手搖飲業者玩創意 因涉宗教慘遭下架

澎湃新聞報導，大陸知名連鎖茶飲品牌「喜茶」因一款聯名茶拿鐵涉及宗教因素，日前遭深圳市民族宗教事務局約談後，喜茶隨即將相關產品全數下架。

喜茶在11月28日推出和景德鎮中國陶瓷博物館聯名款茶拿鐵及周邊包裝「佛喜茶」系列（又名「我佛持杯」），該產品推出隨即登上熱搜，在線下和網上受到許多追捧。不過，因其外包裝的宗教元素，也引來爭議。

深圳市民族宗教事務局工作人員4日表示，經過民宗部門和市場監管等部門會商研究，他們（喜茶）其實打的是個「擦邊球」，「現在只能約談他們，約談也是法律手段之一，而且他們公司也很配合，認錯態度很好，周五晚上就給我們發了整改報告，12月3日已經全部下架了」。

南方網報導，喜茶方面確認已經下架了聯名款「佛喜茶」系列。至於下架原因，喜茶相關負責人則未透露。

目前「喜茶GO」小程序上也已經沒有「佛喜」茶拿鐵這款產品。

大陸《宗教事務條例》、《關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見》、《互聯網宗教信息服務管理辦法》等相關法律規定，明確禁止以宗教名義進行商業宣傳。

該產品遭下架也引起微博網友熱議，有網友認為喜茶聯名涉及宗教確實不合適，把印有佛像的飲料杯丟垃圾桶有對佛不敬的感覺；也有網友認為大陸官方整天吃飽沒事幹，天天搞雙標。

還網友認為，不應一竿子打翻所有，佛教傳播理念應該是發揚光大深入人心，正向的應該沒問題；另有網友評論，雖然喜茶聯名創意高，但在中國有些太敏感的事還是不要隨意碰，得積極穩妥才行…。

一餐飲協會負責人對南方網表示，喜茶這次聯名翻車，暴露出大陸茶飲行業聯名過度內卷問題。整個市場表面生機勃勃，但大家都有共同的苦衷，奶茶行業因壁壘較低，容易模仿，尤其是產品同質化嚴重。這次翻車給行業一個提醒，「無節制的聯名該剎車了。」