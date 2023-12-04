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鏈博會簽逾200協議 達1500億元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
首屆鏈博會閉幕，總共簽署合作協議、意向協議200多項，金額人民幣1500多億元。圖為外國觀眾在會上參觀。 （中新社）
首屆鏈博會閉幕，總共簽署合作協議、意向協議200多項，金額人民幣1500多億元。圖為外國觀眾在會上參觀。 （中新社）

首屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）2日閉幕。中國貿促會副會長張少剛稱，據不完全統計，本屆鏈博會共簽署合作協議、意向協議200多項，涉及金額1500多億元人民幣。

中新社報導，首屆鏈博會展覽總面積10萬平方公尺，設置智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數位科技鏈、健康生活鏈等5大產業鏈和供應鏈服務展區。在515家參展商中，境外參展商占26%，覆蓋55個國家和地區，美歐企業占境外參展商總數的36%，共建一帶一路國家參展商數量占境外參展商總數的近一半。 　　

張少剛指出，首屆鏈博會積極的外溢效應不斷顯現，廣大參展商和觀眾收穫滿滿。到鏈博會來不是「掰手腕」搶客戶而是「手拉手」找夥伴，參展商之間不是競爭關係，更多是客戶關係、合作關係和共贏關係。 　　

中展集團董事長林舜傑說，很多參展商已著手準備明年參加第二屆鏈博會，不少今年沒參展的跨國公司計畫在第二屆鏈博會上參展，美國、英國、法國、加拿大、波蘭等國家有關商協會表示，明年將組織更大規模代表團來華參展觀展。還有參展商盼連簽兩年、三年甚至五年鏈博會的參展協議。

新華社報導，12月2日首屆鏈博會在北京閉幕，一系列「鏈」上合作密集展開…在世界經濟下行壓力增大的背景下，人氣高的鏈博會為各方提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇。

「場面比想像中更加火爆！」迎客、接洽，這幾天，廈門信達供應鏈人力行政中心總經理李星迪馬不停蹄，「很多企業前來對接，宣傳冊和名片很快就發完。我們要趁熱打鐵，加快把展示變成訂單」。

沃爾沃汽車（Volvo）與雲鋁股份簽訂可持續鋁價值鏈合作備忘錄；中國通用技術集團與GE醫療將在醫療影像數位化領域開展深度合作；國貿股份與晶澳科技、中瓴星能等企業達成多項新能源產業合作…5天展會，中外客商雲集，「鏈」上簽約紛紛落地。

在12月1日舉行的第二屆鏈博會參展簽約儀式上，近50家中外企業提前「預約」展位。

1秒鐘，一條生產線有16瓶青島啤酒下線。青島啤酒展台負責人稱，正是得益於全球供應鏈的互聯互通，青島啤酒遠銷120多個國家和地區。

「中國供應鏈的穩定，正在為國內外企業合作共贏奠定基礎。」特斯拉公司副總裁陶琳說，目前特斯拉上海超級工廠零部件本土化率超過95%，有韌性的本土供應鏈支撐了汽車的高效生產。

客戶 特斯拉 商總

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