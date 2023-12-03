快訊

Live／中韓戰徐若熙7局上連3K韓國 10次三振中華4:0領先

3男燒量販店慘了！商品損失外更害多車泡水 恐面臨天文數字求償

Live／中韓戰台將投打都強勢 五局結束敲10安4:0領先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸電動車市旺 電動車主滿意度九年來卻首度下降

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸電動車市暢旺，但中國質量協會調查顯示，大陸電動車行業用戶滿意度為九年來首度下降。圖／路透
大陸電動車市暢旺，但中國質量協會調查顯示，大陸電動車行業用戶滿意度為九年來首度下降。圖／路透

中國質量協會2日發布「2023年大陸新能源汽車行業用戶滿意度指數（NEV-CACSI）測評」結果顯示，大陸電動車行業用戶滿意度較去年同期下降1分，為九年來首度下降。報告指出，下降主因在於品牌形象和感知質量的明顯下降。該協會指出，大陸電動車滿意度下降既是行業發展中的一個重要信號，也是對汽車企業和整個行業的挑戰。

報告指出，純電動汽車用戶滿意度79分，年減1分，為九年來首次下降；插電混動汽車用戶滿意度80分，年減1分，五年來首次下降。

測評數據顯示，品牌形象和感知質量是影響電動車滿意度的最主要原因。2023年，大陸電動車品牌形象81分，年減0.9分，大陸電動車感知質量80.4分，年減0.5分。

產品質量上，電動車質量可靠性滿意度79.5分，年減1.8分；電動車性能設計滿意度78.9分，年減0.8分；此外，電動車音響娛樂導航、智慧網聯、駕駛座、儀錶盤及車身內裝等因子的性能設計滿意度得分相對較低。

此外，在服務質量上，電動車銷售服務滿意度與售後服務滿意度皆較去年同期下降2分。

報告表示，2023年電動車百輛新車故障發生次數131次，較去年同期增加33次。隨著故障次數增多，電動車用戶抱怨率也處於較高的水平。2023年純電動汽車用戶抱怨率為20%，插電混動汽車用戶抱怨率為19%，分別較燃油汽車高4個百分點、3個百分點。

2023年純電動汽車故障次數發生較高的五大系統分別是智慧網聯、行駛、轉向和制動、內飾、車身外觀、電池，五大系統故障次數約佔總體的74%。而智慧聯網系統是故障次數最多的系統。

中國質量協會指出，大陸電動車市近年呈現爆發式增長，消費者對於電動車接受度不斷提高。但隨著市場競爭的日益激烈和消費者對產品質量、服務等方面的要求不斷提高，用戶會特別關注體驗過程中出現的問題，抱怨率也會處於較高水平，整個行業的滿意度提升會面臨著巨大的壓力和挑戰。

電動汽車 消費者

延伸閱讀

M3 以 i 冠名？BMW M 主管：「想都別想！」

大陸高等教育展 129校赴港設攤 港生稱更多選擇機會

學者喊話 兩岸合作兩大產業

陸呼吸道病例激增 美參議員籲禁止美中旅行：陸方有說謊動機

相關新聞

金融債務危機爆發 陸金監總局：提升監管力道 把板子真正打準、打痛

大陸金融債務危機持續爆發，大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤近日接受新華社訪問時表示，金融監理總局將嚴格執法敢於亮劍，深...

恒大4日迎清盤聆訊終局 外界估恐迎「致命性宣告」

香港法院4日將對大陸房企巨頭恒大進行清盤聆訊，法官01月曾表示，該聽證會將是對清盤令做出決定之前的最後一次聽證會，不會再...

大陸電動車市旺 電動車主滿意度九年來卻首度下降

中國質量協會2日發布「2023年大陸新能源汽車行業用戶滿意度指數（NEV-CACSI）測評」結果顯示，大陸電動車行業用戶...

FT：陸個人債務違約數超過800萬人創新高 不利經濟復甦

中國大陸個人債務違約人數已激增到疫情爆發以來新高，凸顯中國大陸經濟不景氣之深、以及復甦所遭遇的阻礙。

25年來首次！日汽車大廠本田宣布 與陸合資企業裁員約900人

大陸電動車產業蓬勃發展，這也使當地傳統車廠面臨前所未有的挑戰。日本汽車大廠本田汽車於12月2日表示，由於迅速轉向電動車市...

陸零食連鎖店「良品鋪子」大降價 內部公開信高喊：為了活下去

荷包變薄，只好把吃零食的錢也省下來？大陸知名零食連鎖巨頭「良品鋪子」近日宣布旗下商品大降價，300多款商品平均降幅達22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。