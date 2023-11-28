果鏈轉向？陸媒：Vision Pro紅色供應鏈占比提高至60%

雖然蘋果手機iPhone此前傳出降低大陸製造成分，但有消息指出，蘋果新產品重新轉向大陸供應鏈。上海《界面新聞》報導，蘋果公司將在今年12月正式量產第一代MR（混合實境）產品「Vision Pro」，跟此前iPhone 15系列產品的大陸零組件佔比低不同，蘋果Vision Pro大陸供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。

受此一消息激勵，港股蘋果概念股28日早盤走強，瑞聲科技、高偉電子、丘鈦科技、舜宇光學科技分別上漲6.33%、5.24%、5.01%、2.72%。

報導引述多家消費電子供應鏈公司核心人士說法表示，蘋果將於12月正式量產第一代MR產品Vision Pro，首批備貨40萬台左右，2024年的銷量目標是100萬台，第三年達到1,000萬台。

該名人士並點名大陸兩家廠商：蘋果Vision Pro的硬體成本約為1,700美元。目前大陸供應鏈佔比最高的是領益智造，單機價值量達到250-300美元左右，獨家供應散熱件模組和頭帶、眼罩和鼻托等；其次是立訊精密，獨家代工組裝，價值量在150-200美元左右。不過，受到點名的兩家廠商領益智造和立訊精密截至目前未有正面回應。

核心人士續稱，領益智造今年下半年已在東莞常平的一個工廠招了幾千人，幾十條產線準備加速生產。《界面新聞》指出，位於東莞常平的領益智造的工廠，午間休息時間，該廠門口停滿了招工用的大巴車。

報導稱，蘋果Vision Pro的PCB板供應商為鵬鼎控股，電池供應商為德賽電池，IPD電動調節模組供應商則為兆威機電。同時，歌爾股份、長盈精密、藍思科技等傳統果鏈公司也在供應商名單內。

立訊精密董事長王來春先前曾公開表示，立訊精密正在為明年初上市的蘋果Vision Pro做生產準備；領益智造也在近期的可轉債問詢函中提及：「C客戶對本次募投項目生產的AR/VR產品的需求量約為133萬pcs，採購需求明確。」

對於果鏈回頭擁抱大陸供應鏈，長期觀察果鏈的人士認為：一方面是蘋果執行長庫克對於蘋果Vision Pro極其重視；另一方面，蘋果仍受到大陸先進成熟的供應鏈體系幫助。

「跟iPhone產品不同，過去大陸供應商從一開始就是海外公司的配套公司，但是在Vision Pro這樣的新產品上，大陸供應鏈初始參與度明顯提升。」該名人士說。