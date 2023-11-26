與陸廠別苗頭 福斯推新電動車平台

德國福斯汽車集團（陸稱：大眾汽車）宣布，將在三年內推出專為大陸市場設計的新電動車平台，開發專門為大陸客戶需求量身打造的純電動車型。

財新網報導，新產品開發工作主要將在合肥展開，由福斯汽車科技有限公司主導。該公司成立於2023年5月，是福斯在德國總部以外最大的研發中心。

路透報導，新平台被命名為「A主平台」，專門針對大陸消費者的偏好設計，特別關注電池、電驅和電機技術。目前已有1,200名人才在合肥工作，預計到明年底，公司員工將超過3,000名。

福斯汽車中國區負責人貝瑞德表示，考慮到大陸市場的特殊性，基於A主平台開發的車輛將更加關注數位化領域，以滿足大陸消費者的具體需求。福斯還表示，將在開發和採購方面均追求「全面本土化」，採用針對大陸市場的電池、電驅和電機解決方案。透過與小鵬汽車的合作，集團在大陸的產品組合擴展至重型車市場，未來將產品陣容進一步擴展至入門級市場。

快科技報導，目前來看，福斯汽車集團在大陸的轉型布局已經非常齊全，與合資公司上汽大眾、一汽大眾、大眾安徽以及國軒高科、小鵬汽車在研發領域的緊密合作，將進一步優化協同效應。今年7月，福斯宣布與小鵬汽車達成合作，雙方的技術框架協議旨在共同開發兩款針對大陸中型車市場的電動車型。