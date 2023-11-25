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加強監管 陸國常會：嚴把支付機構准入關

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院總理李強24日主持召開國務院常務會議，審議通過「非銀行支付機構監督管理條例」。（新華社）
大陸國務院總理李強24日主持召開國務院常務會議，審議通過「非銀行支付機構監督管理條例」。（新華社）

大陸國務院總理李強24日主持召開國務院常務會議，審議通過「非銀行支付機構監督管理條例」，會議要求強化全鏈條全周期監管，「嚴把支付機構准入關」，防範支付機構業務異化、資金挪用、數據洩露等風險

新華社報導，24日的國常會表示，非銀行支付產業發展對於活躍交易、繁榮市場有著重要作用，為助力實體經濟發展和民生改善做出了積極貢獻。引導支付機構穩固建立「支付為民」概念，「堅持小額、便民宗旨，專注主業、提升服務」。

會議強調，要以實施「非銀行支付機構監督管理條例」為契機，強化全鏈條、全週期監管，嚴把支付機構准入關，防範業務異化、資金挪用、資料外洩等風險。「嚴防利用支付平台從事非法籌款、電信網路詐騙等違法犯罪活動」。

北京商報報導，「非銀行支付機構條例（徵求意見稿）」於2021年初發布，內容明確分類監管要求，加強備付金管理，並強化了支付領域反壟斷監管措施，甚至能對機構進行分拆，被認為劍指各據市場一方的螞蟻集團「支付寶」與騰訊「微信支付」。

另外，會議還審議通過「空氣品質持續改善行動計畫」，並研究了加強歲末年初安全生產工作及其他事項。

大陸多地近來接連發生重大生產事故，會議提醒，這些「教訓十分深刻」，歲末年初各類事故易發多發，必須嚴查密防各類風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。

會議指出，要緊盯重點產業，根據冬季事故特點，抓緊對能源、建築施工、交通運輸等產業領域進行深入細緻排查，徹底整治存在的風險隱患，確保各項安全責任措施落實。要聚焦事故多、隱患多的地方強化督促指導。要徹查漏洞盲區，全覆蓋、無死角進行排查整治，加速補齊管理制度、技術標準。

就改善空品議題，會議強調，要深入落實黨中央關於打好污染防治攻堅戰的決策部署，加速推動產業、能源、交通等綠色低碳轉型，著力建構綠色低碳循環經濟體系。要動員社會各界廣泛參與大氣污染防治。

風險 實體經濟

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