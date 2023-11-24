溫州至馬德里直飛首航

根據中國東方航空消息，該航司已開通「溫州-馬德里」往返直飛航線，為著名僑鄉與歐洲名城之間搭建起更密集、更便利的空中橋梁。

中新社報導，溫州往返馬德里航班號為MU261/2，逢周三、周六執行，去程北京時間11:00從溫州起飛，馬德里當地時間18:35抵達；回程馬德里當地時間21:15起飛，北京時間次日17:30抵達溫州。

溫州及周邊地區是著名僑鄉，旅居西班牙的華僑有許多都來自溫州，旅西溫州僑胞所開辦的企業更是遍布西班牙各地。近年來，僑胞發揮融通中外、聯繫廣泛的優勢，積極投身一帶一路建設，助力企業拓展雙向貿易和雙向投資。

隨著僑胞回鄉探親和商務需求日益增長，有關各方、僑胞們都熱切期盼溫州能够開通更多歐洲航線。據悉，「溫州-馬德里」是東航在溫州龍灣國際機場開通的第二條歐洲定期客運航線。該航線的開通，豐富完善了溫州機場國際客運航線網絡結構，有效提升了當地的國際通達性。

西班牙馬德里作為溫州及周邊地區華僑的重要聚居地，一直是僑胞出行的重要交通樞紐。東航方面表示，此次溫州至馬德里航線的開通，將進一步便利旅西、旅歐僑胞，為廣大旅客往返中歐提供新的選擇，促進溫州與馬德里等西班牙各地的經濟、文化交流，讓中歐空中絲路再添通衢。