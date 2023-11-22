西藏完成首個百兆瓦風電項目

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
那曲色尼區100兆瓦風電項目全面完成整機吊裝。圖／本報四川德陽傳真
那曲色尼區100兆瓦風電項目全面完成整機吊裝。圖／本報四川德陽傳真

近日，由東方電氣風電股份有限公司（以下簡稱「東方風電」）承建的全球超高海拔地區首個100兆瓦風電項目—大陸國家能源集團西藏那曲色尼區100兆瓦風電項目，全面完成整機吊裝，預計年內並網發電。

這是西藏目前已完成風機吊裝規模最大的風電項目，也是全球4500公尺以上超高海拔地區裝機規模最大的風電項目。

青藏高原被譽為「世界屋脊」，這裡缺氧、寒冷、紫外線強，是世界上海拔最高的地區。西藏那曲色尼區100兆瓦風電項目，位於西藏自治區那曲市色尼區那曲鎮境內，場址平均海拔4650公尺，共安裝由東方風電自主研製的25台DEW—D4000—172型永磁直驅風電機組。該機組風機輪轂高度100公尺，葉輪直徑172公尺，葉片長度84.5公尺，塔筒高度99公尺，最大起吊重量130噸，屬於超高塔架風電機組，具有超高海拔運行、抗紫外線、低溫抗冰凍等特點。那曲色尼項目建成後，每年可提供清潔電能約2億千瓦時，節約標煤約6萬噸，減少二氧化碳排放量約16萬噸。

東方風電總部位於四川省德陽市，多年來，通過持續改進、迭代優化，形成了行之有效的高原山地風電系統性解決方案。截至目前，東方風電已有3000餘台風機在海拔高度2000—5000公尺的高原山地穩定高效運行。

西藏 紫外線 低溫

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