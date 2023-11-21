港媒：陸金融監局科技監管司新掌門劉春航 為溫家寶女婿

財新網報導，在大陸銀保監會基礎上組建的國家金融監管總局新設的部門—科技監管司負責人為劉春航。香港星島日報指出，劉春航是大陸前國務院總理溫家寶的女婿。

公開資料顯示，劉春航於1975年出生，是溫家寶女兒溫如春的丈夫，擁有哈佛大學經營管理學碩士（MBA）、劍橋大學金融科系博士，曾任職於摩根史丹利、麥肯錫諮詢公司等知名外資機構。

劉春航2006年進入大陸銀監會工作，擔任統計部副主任、主任，政策研究局局長，後擔任大陸銀保監統計信息與風險監測部主任。

據了解，大陸國家金監總局共有27個正司局級內設機構，新設司局有科技監管司、金融機構准入司等。劉春航所處的科技監管司職責，包括擬訂相關訊息科技發展規劃和訊息科技風險監管制度並組織實施。

劉春航在擔任銀保監會統計訊息與風險監測部主任時，2021年曾在《中國金融》上發表文章指出，要完善大陸銀行監管評級制度，其中便提及要發揮數據治理在風險防控中的基礎性作用，包括加大數據治理監管力度，推動銀行機構將提升數據治理能力作為防範化解風險的重要基礎，有效運用新型信息技術挖掘數據價值，優化風險防控方法和工具