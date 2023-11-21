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中斷近4年 春秋航空明年1月恢復上海-高雄航線

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
大陸春秋航空將於明年1月10日起恢復上海-高雄航線。（圖／春秋航空提供）
大陸春秋航空將於明年1月10日起恢復上海-高雄航線。（圖／春秋航空提供）

台商最關心的兩岸航線復飛再添一條，大陸春秋航空21日宣布，將於明年1月10日起每周三、五恢復上海-高雄航線。

春秋航空台灣分公司總經理丁彥俊表示，春秋航空一直致力於努力恢復兩岸直航點，高雄是春秋航空在台非常重要的航點，經過疫情三年後重新復航上海-高雄，春秋航空願意和台灣的業者一起合作共贏，積極開拓市場，給廣大消費者更多的出行選擇。

根據春秋航空官網顯示，上海-高雄航線的1月的班表自10日起恢復，2月的班表也是每周三、五，時間是上午9時10分從上海浦東機場起飛，中午12時25分從高雄回程，空中飛行時間預計為2小時15分。

航線在春秋航空APP、小程式已開售。其中1月10日上海至高雄航班的單程票價為港幣550元（約合新台幣2,246元），同日高雄至上海航班的單程票價為港幣220元（約合新台幣898元）。

春秋航空的上海-台北航線已於今年1月15日恢復。

春秋航空於2013年10月27日先開通上海直飛高雄的兩岸直航，同年12月1日再開通上海直飛台北的航線，為兩岸2009年實現航班定期化以來，大陸民營航空公司首次獲准經營兩岸航線。

上海浦東機場 春秋航空 航線 航班

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