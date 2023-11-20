中沙簽署雙邊本幣互換 人民幣國際化再前進一步

人行網站20日訊息顯示，近日人行與沙烏地阿拉伯中央銀行簽署雙邊本幣互換協議，互換規模為人民幣500億元/260億沙國里亞爾，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。該舉意味人民幣國際化再有新進度。

人行表示，中沙建立雙邊本幣互換安排，將有助於加強兩國金融合作，擴大中沙間本幣使用，促進雙方貿易和投資便利化。

雙邊本幣互換協議意指一國（地區）的央行（貨幣當局）與另一國（地區）的央行（貨幣當局）簽訂協議，約定在一定條件下，任何一方能以一定數量本幣交換等值的對方貨幣，用於雙邊貿易投資結算或為金融市場提供短期流動性支持。到期後雙方換回本幣，資金使用方同時支付相應利息。值得注意的是，本幣互換並非使用人民幣交易，在人民幣比其他國家本幣更有價值下，某種程度是讓利給簽約國。

沙國投資部副大臣薩利赫·阿里·哈卜提日前表示，中沙雙方在經貿投資等領域合作不斷擴大。2022年，中沙之間的貿易額超過1,000億美元。

據人行此前發佈的《2023年人民幣國際化報告》，目前人行共與40個國家和地區的央行或貨幣當局簽署過雙邊本幣互換協議，目前有效協議為29份，互換規模超過人民幣4兆元。

而一帶一路為人民幣國際化重要通道。前九個月，大陸與「一帶一路」共建國家人民幣跨境收付金額為人民幣6.5兆元，年增19%，佔同期人民幣跨境收付總額的16.7%。截至9月末，大陸與30個「一帶一路」共建國家簽署雙邊本幣互換協議，在17個「一帶一路」共建國家建立了人民幣清算安排。