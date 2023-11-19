高階豪華車成新戰場

經濟日報／ 林宸誼陳宥菘／綜合報導

大陸新能源汽車市場的洗牌在加速。包括比亞迪和理想汽車紛紛將目標轉進高階豪車市場。比亞迪認為，在人民幣百萬級豪車市場中，新能源車滲透率還很低，眼前是巨大的機會。而理想汽車2024年目標不僅是留在新能源汽車領導車廠牌桌上，還要衝刺豪華車市場銷售第一。

澎湃新聞報導，2023年1月比亞迪正式發表旗下高階品牌仰望；9月20日，仰望旗下首款產品仰望U8豪華版正式上市，新車售價人民幣109.8萬元（新台幣483萬元）。2023廣州車展期間，仰望發布了仰望超跑平台「易四方」概念車。比亞迪仰望銷售事業部總經理胡曉慶介紹說，易四方概念車沒有傳統轉向器、也沒有傳統煞車裝置，而是透過驅動、煞車、轉向三合一技術，不依賴傳統機械機構實現煞車、轉向，這項技術將為汽車帶來更高的安全。市場對於仰望品牌熱議的背後，其實也是對大陸自主汽車品牌高階化的高度關注。

理想汽車商業副總裁劉傑表示，2023年到2025年是新能源車淘汰賽階段，到明年底前幾位優勝者應該已經基本穩定。作為目前表現較為突出的造車新勢力，理想汽車在2024年的目標不僅是留在牌桌上，而是衝刺豪華車市場銷售第一。

劉傑表示，明年人民幣20萬元以上市場中，新能源汽車的滲透率預計將超過50%，新事物的市場滲透率超過一半往往會對整個市場心態帶來重大的變化，龍頭品牌集中效應將會更加明顯。

理想汽車 品牌 人民幣

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