阿里港股市值蒸發6千億 馬雲辦公室：馬雲將繼續持有阿里股份

阿里巴巴16日公布上季財報同時投下多個震撼消息，17日港股繼前一晚美國ADS股價大幅走弱，收盤重挫9.96％，以港幣73.25元創下今年收盤價新低，港股市值單日蒸發港幣1,660億元（約新台幣6,756億元）。

根據美國證交會（SEC）官網文件顯示，阿里巴巴創辦人馬雲家族信託預計於11月21日減持1,000萬股阿里美國存託股票（ADS），受減持消息影響，阿里美股16日重挫9.14％，每股ADS收報79.11美元。

《南華日報》17日晚間刊出報導引述馬雲辦公室表示，馬雲對阿里巴巴仍然「非常樂觀」，至今沒有出售任何股票。「我們認為目前的股價低於其公允價值。」馬雲辦公室補充說，馬雲將繼續持有阿里巴巴的股份。

報導指出，馬雲告訴他的辦公室，此次減持行動是屬於8月時所制定的一項「未來有條件部分減持計劃」的一部分，實際上，至今沒有出售任何股份。