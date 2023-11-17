聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里港股市值蒸發6千億 馬雲辦公室：馬雲將繼續持有阿里股份
阿里巴巴16日公布上季財報同時投下多個震撼消息，17日港股繼前一晚美國ADS股價大幅走弱，收盤重挫9.96％，以港幣73.25元創下今年收盤價新低，港股市值單日蒸發港幣1,660億元（約新台幣6,756億元）。
根據美國證交會（SEC）官網文件顯示，阿里巴巴創辦人馬雲家族信託預計於11月21日減持1,000萬股阿里美國存託股票（ADS），受減持消息影響，阿里美股16日重挫9.14％，每股ADS收報79.11美元。
《南華日報》17日晚間刊出報導引述馬雲辦公室表示，馬雲對阿里巴巴仍然「非常樂觀」，至今沒有出售任何股票。「我們認為目前的股價低於其公允價值。」馬雲辦公室補充說，馬雲將繼續持有阿里巴巴的股份。
報導指出，馬雲告訴他的辦公室，此次減持行動是屬於8月時所制定的一項「未來有條件部分減持計劃」的一部分，實際上，至今沒有出售任何股份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言