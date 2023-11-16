山東推進地熱能 落實綠色發展

根據山東省人民政府召開的記者會消息，作為地熱資源大省，該省計畫布局地熱能「一基地兩示範」和「四類示範工程」，以點帶面賦能清潔取暖、農業生產、礦業開採等多領域綠色發展。

中新社報導，山東地熱資源豐富，經評價計算，地熱資源量為1.21×1021焦耳，折合標準煤413億噸；按照「採灌均衡、取熱不耗水」開採模式，供暖用地熱資源年可採資源量為57.57億立方公尺；全省16市及各縣（市、區）城市規劃區年可利用淺層地熱能2.79×1018焦耳，折合標準煤0.95億噸。

據山東省發展和改革委員會副主任、省能源局長胡薄介紹，山東將著力構建魯西北地熱能綜合開發利用示範基地、魯南地熱能清潔供暖示範區和魯東地熱能特色融合示範區。

布局綜合考慮了山東各市地熱資源分布特點和開發實際及產業成熟度、資源匹配度、需求迫切度，旨在更好推動地熱能開發利用空間與產業布局有機整合。

為了讓地熱能真正熱起來，山東明確打造「地熱能+」多能互補、供暖「低碳社區」、服務鄉村振興、綠色礦山四類示範工程。透過綜合運用大數據、人工智能等手段，實現散煤替代，探索經濟可行、綠色低碳的清潔供暖新路徑；讓地熱能與高效現代農業、漁業、養殖業和食品加工業等融合發展；推進地熱能綠色礦山創建工作，實現資源開發利用和生態環境保護相統一。

胡薄表示，為推進上述四類示範工程建設，山東將通過財政補貼等形式，研究建設100口地熱井，加強示範引領和技術支撐。

談及開發利用地熱能的意義，胡薄表示，以5萬平方公尺的居民小區為例，若採用地熱能供暖，每年可節約標準煤約880噸，減排二氧化碳2100多噸。以中深層地熱能項目為例，建設一口取水井和一口回灌井，能滿足5萬到10萬平方公尺的清潔採暖需求，且不會額外增加居民取暖負擔。