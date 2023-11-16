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兩岸企業家峰會 台企：產業融合是和平關鍵密碼

聯合報／ 特派記者謝守真／南京報導
2023兩岸企業家峰會年會14、15日在江蘇南京舉行。記者謝守真／攝影
2023兩岸企業家峰會年會14、15日在江蘇南京舉行。記者謝守真／攝影

二○二三兩岸企業家峰會十五日閉幕，兩岸企業家峰會台方副理事長陳瑞隆總結表示，未來國際政經情勢仍將動盪，不利於全球經濟發展，大陸仍是世界最重要經濟增長引擎，且兩岸產業融合是兩岸和平的關鍵密碼。

陳瑞隆提到，要持續積極協助台商台企深入大陸市場，包括供應鏈、產業鏈的合作發展，促進兩岸產業的合作發展，並由雙方組成工作小組結商制定方案加以推進，達成雙邊產業互補互利目標。

兩岸企業家峰會陸方秘書長林軍於會上宣讀台、陸理事長共同建議稱，「新格局中促進產業融合發展與高質量發展是兩岸峰會的共同目標」，建議進一步深化兩岸產業鏈、供應鏈合作將加以推進。

陳瑞隆建議，在兩岸產業鏈的融合方面，可以考慮建立一套有效機制，讓兩岸企業都能找到合適的理想夥伴，雙方還應積極協助解決企業面臨的知識財產權爭端。

另，陳瑞隆還建議，針對新能源產業鏈合作，要積極促成兩岸共同探討雙邊在節能減排上的可行性。

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