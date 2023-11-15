無人配送車助陣 陸雙11物流加快

甫結束的大陸「雙11」購物節再次考驗大陸物流運輸業的動員能力，近年大陸物流陸續加入無人設備，加快處理堆積如山的快遞，也能提早將貨物送抵消費者手上。新加入的無人設備除了無人機外，今年多地還加入了無人配送車。

新華社報導，對大多數中國消費者來說，一年一度的「雙11」，意味著只需動動手指，即可坐等商品送到。但對於快遞員來說，在這個全球最大線上購物節期間，快遞員可能無喘息時間。馮海斌就是一例，他必須在早上6點半前起床，在近兩周時間裡運送1000多個包裹。

今年隨著一位新成員的加入，馮海斌不再需要獨自承受巨大的快遞量。這是一台具備L4級別自動駕駛技術的無人配送車，它工作時運行時速15公里，能夠載重600公斤，峰值一天可運送接近800件快遞。

「有了這個新成員，我每天的工作時間能減少1個小時，還能多送超過30%的快遞。」家住山西陽泉的馮海斌說，再也不發愁「雙11」、春節這樣的快遞高峰了。

報導稱，中國的快遞市場規模巨大，2022年大陸全國的快遞業務量超過1100億件，連續9年排名全球首位。隨著技術創新進一步優化傳統人力送快遞的模式，不僅將大大提高送貨效率，還有望開拓廣闊的末端物流配送市場。

陽泉市是全域開放自動駕駛地級市，11月以來，12台無人快遞車忙著為消費者運送快遞，每天運貨量近1萬件。「這台車搭載有2個激光（雷射）雷達和11個攝像頭，可以感知120米範圍內的紅綠燈、車輛、行人等。」無人快遞車運營人員崔昱說，「即便遇到極端特殊情況，後台安全員也可以通過5G信號對車輛進行遠程實時操控，確保安全」。

無人配送車能在陽泉這樣的山城正常運營，在全國大多數城市的路況下也都可正常行駛。「之前只在校園和科技園區這樣封閉式的場景中見過無人車，沒想到這麼快就正式上路了。」生活在浙江省杭州市錢塘區的市民吳女士說。

在北京、深圳、合肥等積極發展自動駕駛技術的中國城市，無人配送車應用場景逐步鋪展。不僅如此，中國的無人車已經駛向全球。

京東、阿里巴巴、美團等中國電商頭部企業也在積極布局無人配送產業。據中金公司預測，中國無人末端配送市場規模將達1700億元。

得益於技術更新，以及5G通信、汽車製造、計算機產業等完整的產業鏈，在中國生產一台無人配送車的成本不斷下降。且無人配送車的最高設計時速已從5公里提升到60公里，激光雷達從5個減少到2個，整車成本下降超過50%。預期未來，人機協同的模式將成為物流行業變革的大趨勢，幫助企業實現降本增效。