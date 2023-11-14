劉兆玄：盼兩岸在ECFA基礎上 探索新方向促進融合發展

前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄14日在「2023兩岸企業家峰會年會」上，呼籲大陸應給予台商「內資待遇」，提高大陸各項惠台措施成效。針對ECFA，他則提出，希望兩岸能努力鞏固既有的合作架構協議，並在此基礎繼續探索新方向和策略，促進兩岸產業融合發展，追求互利共贏目標。

劉兆玄14日上午在開幕式上表示，在疫情後能恢復這樣的交流互動，感到非常振奮。他指出，過去十年來，兩岸企業家峰會在「九二共識」的基礎之上，共同突破困難達成多項具體成果，為兩岸和平穩定發展做出貢獻。

劉兆玄指出，當前國際地緣政治環境和大陸經濟發展格局均發生根本性變化。在新冠疫情肆虐、中美競爭升溫及反全球化浪潮形勢之下，全球產業鏈、供應鏈重組。此外還有以巴戰爭、烏俄戰爭等挑戰接踵而來，嚴重擾亂全球經濟運行，使全球蒙上不確定陰影，對於兩岸產業交流亦產生不利影響。

劉兆玄表示， 峰會做為兩岸產業合作的重要平台，目前已提出「推動兩岸產業鏈供應鏈融合發展」和「協助台商拓展大陸內需和服務業市場」做為今後的重要工作方針，並選擇新能源汽車、智慧裝備製造、工業互聯網和節能環保等重點領域，將以「試項試點、先行先試、複製擴大」 的方式，推動兩岸供應鏈創新合作，協助台企拓展大陸廣闊的內需市場。

他認為，促進兩岸產業鏈供應鏈融合發展，是推動兩岸關係和平共榮發展的重要戰略，若能付諸實施，將可大力推進兩岸產業合作，共同因應新發展格局。兩岸產業同樣面臨外在環境的嚴峻挑戰和產業轉型的關鍵時刻，更有必要緊密結合，共同開創合作新局。

對此，劉兆玄提出幾點：一、認清局勢變化趨勢，加強產業融合發展；二、設立產業合作平台，強化項目對接機制；三、落實推動惠台措施，強調互惠互利原則；四、維繫貿易架構協議，鞏固既有合作基礎。

劉兆玄稱，海峽兩岸經濟合作架構協議 （ECFA）自2010年生效以來，為台灣的產業帶來很大的利益，也激勵台商在大陸擴大投資經營。

他強調，此項協議歷經艱辛的談判才達成制度性安排，具有雙方建立緊密經貿夥伴關係的重要策略意義，是兩岸經貿關係多年來持續深化穩定發展的重要紐帶，也是台灣產業和民眾的主流民意，雙方應共同珍惜維護。

劉兆玄稱，深盼兩岸能努力鞏固既有的合作架構協議，並在此基礎上，繼續探索新的方向和策略，促進兩岸產業融合發展，追求互利共贏的目標。

劉兆玄接著補充，由於種種因素，台灣迄未能參與區域經濟協定，極大地制約台商在全球的產業布局和運營活力。大陸方面曾提出可協助台商透過「一帶一路」和區域全面經濟夥伴協定 （RCEP）等管道，參與海外市場的合作商機，建議陸方進一步研究，並提出具體可行的實施辦法。

此外，就過去幾年來大陸四度推出的「惠台措施」，他認為，對台商確有若干獎勵作用，但仍有很多台商反映，希望陸方能落實對台商的「內資待遇」，大幅開放內需市場，消除參與大陸政府和企業採購的隱性壁壘，給予台商公平競爭的機會。

劉兆玄指出，北京在政策上雖給予台商「內資待遇」，但在實務上台商仍被視為外資。台灣工商團體曾多次建議陸方將各項惠台措施明確納入《台灣同胞投資保護法》之 中，呼籲大陸方面能予以考慮。