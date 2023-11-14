新疆喀什自貿區揭牌 前景看好

中國（新疆）自由貿易試驗區喀什片區上周揭牌，並迎來首批35家企業入駐，首日簽約落地項目資金超過176億元人民幣。新疆喀什地區擁有「五口通八國，一路連歐亞」的獨特區位優勢，未來前景看好。

中新社報導，新疆喀什自古以來就是古絲綢之路的交通要衝和國際商埠，同時連接著中國國內和國際兩個超10億人口的大市場。中國（新疆）自由貿易試驗區實施範圍179.66平方公里，其中喀什片區28.48平方公里。根據《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，喀什片區將重點發展農副產品精深加工、紡織服裝製造等產業，大力推動進口資源落地加工，積極培育國際物流、跨境電商等現代服務業，打造聯通中亞、南亞等市場的商品加工集散基地。

當中位於塔什庫爾干塔吉克自治縣的紅其拉甫口岸，國門前哨區海拔5100多米，被稱作「世界上海拔最高的口岸」，口岸孔道全長126公里，是中國與巴基斯坦唯一的陸路進出境通道，也是通往南亞次大陸乃至歐洲的重要門戶。

一名準備從紅其拉甫口岸過關出境的巴基斯坦商人表示，他和伙伴們要把一批剛剛採購的中國商品包括食品、服裝、日用品、玩具等，帶回巴基斯坦。中國商品在巴基斯坦當地很受歡迎，他自己每個月要往返中巴多趟，而從這裡出入境十分便捷，大約五個小時就能到巴基斯坦的小鎮，車票只要200多元人民幣。

今年以來截至10月31日，紅其拉甫口岸貨運量同比翻倍，貨值2.53億美元。該口岸管理委員會負責人田國華稱，巴基斯坦的冰凍水產品質量很好，希望經過推廣，能實現年進口量達10萬噸的目標。紅其拉甫口岸管理委員會提供的信息還顯示，4月3日恢復客運通關以來（季節性口岸），至11月5日，出入境旅客已突破4萬人次。

從紅其拉甫口岸向北200公里處，是連接中國與塔吉克斯坦的卡拉蘇口岸，一排排集裝箱貨車在口岸堆場等待出境。據卡拉蘇海關關長楊曉林介紹，今年1月至10月，卡拉蘇口岸的過貨量近28萬噸，同比增長超70%。