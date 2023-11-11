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日本沖繩縣知事將訪台 大陸駐日使館：堅決反對

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日本沖繩縣知事玉城丹尼即將訪問台灣，大陸駐日使館表示堅決反對。圖為玉城丹尼2023年7月初訪問福建。（圖／取自「福建外事」微信公眾號）
日本沖繩縣知事玉城丹尼即將訪問台灣，大陸駐日使館表示堅決反對。圖為玉城丹尼2023年7月初訪問福建。（圖／取自「福建外事」微信公眾號）

日本沖繩縣知事玉城丹尼即將於月底前訪問台灣，就此大陸駐日本使館表示堅決反對，並要求日方「恪守中日四個政治文件文原則和在台灣問題上所作鄭重承諾」。

據大陸駐日本使館微信公眾號消息，其發言人表示，台灣問題事關中日關係政治基礎，大陸「一貫堅決反對日本同台灣進行任何形式的官方往來」，該發言人要求日方「恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作鄭重承諾，避免向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。

值得一提的是，玉城丹尼7月甫訪問大陸，到了北京、福建等地，除了祭拜北京琉球國墓地、福建琉球館、琉球墓地，期間也受到大陸官方高規格接待。當時因為中共總書記習近平才剛在大陸國家版本館總館視察時，說道「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人三十六姓入琉球」。因此輿論也激烈討論「琉球學」、沖繩的戰略地位等議題。

當時中共官媒環球時報還專訪玉城丹尼，他指出決不允許因「台灣有事即日本有事」這一論調使沖繩淪為戰場。他並指，日本大約70%的美軍基地仍然集中在沖繩，沖繩民眾一直以實際行動要求日本中央政府切實減少縣內的美軍基地。「絕不能因為美軍基地集中在此，讓沖繩成為容易遭受攻擊的目標」。

而在10月6日，大陸駐日大使吳江浩在訪問沖繩期間會見玉城丹尼時，高度評價後者，指出「玉城知事積極開展『地域外交』，7月訪華取得積極成果。期待琉球『萬國津梁』的理念在新時代進一步發揚光大，不斷深化同中國的友好往來和互利共贏」。

日前，中共外事辦主任兼大陸外長王毅甫於北京與日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男會見，王毅強調「日方應把希儘快改善中日關係的表態體現在具體行動上」。日本共同社援引消息人士說，雙方是在協調於舊金山APEC期間舉行「岸習會」，不過迄今大陸官方尚未發布任何正式消息。

日本 琉球 沖繩

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