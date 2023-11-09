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澳總理近日訪陸 大陸商務部：願與澳洲拓展氣候變遷等領域合作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸商務部表示，願與澳洲拓展氣候變遷、綠色經濟等新興領域合作，並為兩國企業投資經營提供良好營商環境。美聯社
大陸商務部表示，願與澳洲拓展氣候變遷、綠色經濟等新興領域合作，並為兩國企業投資經營提供良好營商環境。美聯社

澳洲總理艾班尼斯近日訪華，雙方共同發表《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》，同意促進經貿關係等。在此之下，大陸商務部發言人何亞東9日表示，中方願與澳洲拓展氣候變遷、綠色經濟等新興領域合作，並為兩國企業投資經營提供良好營商環境 。

據大陸商務部，何亞東在9日的記者會上指出，在雙方共同努力下，中澳在一系列經貿問題上取得積極進展。這說明只要雙方沿著正確的方向前進，就能妥善解決好各自經貿關切，發展好雙邊經貿關係。

何亞東說，中方願與澳方共同努力，積極落實兩國領導人達成的重要共識，充分發揮中澳自貿協定潛能，拓展氣候變遷、綠色經濟等新興領域合作，並為兩國企業投資經營提供良好營商環境。

大陸商務部訊息指出，中國大陸為澳洲第一大貿易夥伴、出口市場及進口來源。據統計，今年前10個月，中澳貿易總值年增10.6%，其中，中國大陸自澳洲進口額年增15.3%。

艾班尼斯近日訪華，他在7日下午與大陸國務院總理李強會晤時，確認兩國將重啟一年一度的澳中總理會晤。會後，雙方共同發表《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》，同意恢復包括中澳部長級經濟聯委會在內的政府間對話機制，和在雙邊貿易領域，重申中澳自貿協定的重要性，同意促進經貿關係等。

澳洲 艾班尼斯 大陸商務部 氣候變遷

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