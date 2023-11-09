新疆自貿區成立 連接中亞

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
新疆烏魯木齊口岸外貿旺。圖為新疆尉犁縣棉花加工廠工作人員，在棉包中採樣。（新華社）
新疆烏魯木齊口岸外貿旺。圖為新疆尉犁縣棉花加工廠工作人員，在棉包中採樣。（新華社）

巴基斯坦盛產的松子個大皮薄、果仁修長，新鮮松子不耐儲存，對運輸條件要求嚴格。「得益於烏魯木齊航空口岸通關便捷性與物流周轉效率的提高，松子從原產地到達我國超市的時間，從二十天壓縮到五天以內。」南方航空物流股份有限公司新疆分公司總經理王旭介紹。

新華社報導，除松子外，喬治亞紅酒、塔吉克櫻桃等進口食品也經由烏魯木齊航空口岸，「飛」入千家萬戶。

作為絲綢之路經濟帶核心區中心城市，烏魯木齊市向西連接中亞及歐洲，向東連接中國中東部地區，區位優勢明顯。近年來，烏魯木齊市持續在改造口岸硬體設施、提升通關便利化水平上下功夫，加強物流樞紐建設，推動外貿高質量發展。

烏魯木齊航空口岸是烏魯木齊市經官方批准正式開放口岸。在烏魯木齊地窩堡國際機場改擴建項目施工現場，T4航廈內部寬敞明亮，正在進行設備安裝調試，遠處飛行區工地，工人建設正忙。

「航空客運、貨運吞吐量大小取決於跑道數量與航廈的集散能力。」烏魯木齊臨空集團黨委委員、副總經理尚曉剛指著項目規畫圖解說。以前，烏魯木齊地窩堡國際機場只有一條4E級跑道，新建兩條4F級跑道，能滿足A380飛機起降，同時新建50萬平方公尺的航廈，將大幅提高機場運載能力。

「2024年機場工程將全面完工，建成後可實現年旅客吞吐量6300萬人次、貨郵吞吐量75萬噸，年飛機起降45.1萬架次的目標。」尚曉剛說。

香水珠寶、護膚美妝、日用家居……走進位於烏魯木齊市的美林購進口保稅商品體驗中心，一般貿易商品和保稅商品同步展示，上百種進口商品琳瑯滿目。

「門店與烏魯木齊綜合保稅區只有三四十公里距離，消費者線上下單保稅商品後，海關實時清關，三到五分鐘後，商品離開綜保區，快遞高效對接，24小時內同城送達，全疆三日送達。」新疆合創美新科技發展有限公司董事長再杜拉·圖爾松說。

11月1日，中國（新疆）自由貿易試驗區揭牌成立，成中國在西北沿邊地區設立的首個自貿試驗區。

再杜拉說，自貿試驗區將為企業邊境貿易提供更便利的發展空間，物流體系、配套設施的完善，會進一步降低企業物流成本；看好新疆未來的發展。

烏魯木齊 新疆

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