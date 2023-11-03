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防金融風險 陸國安部警告「唱空者」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

在房企暴雷、地方債台高築之際，中共中央金融工作會議十月底於北京舉行，強調黨對金融工作的集中統一領導。會後，多個部委召開擴大會議，當中，國安部發文指出，金融安全是國家安全的重要組成部分，當前不乏一些居心叵測者引發金融動盪，將加強監管金融領域國安風險。

中國人民銀行（央行）、國家外匯局舉行擴大會議，人行行長潘功勝主持召開，會議「傳達學習」日前召開的中共中央金融工作會議精神。第一點即提出：「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」，要按照中央金融委的統籌部署，高效落實黨中央重大決策部署，強調重大事項及時向中共中央請示報告，「把黨的領導貫穿於中國人民銀行、國家外匯局工作的各方面、全過程」。

會議還要求，要打擊非法金融活動，做好金融支持地方債務風險化解工作，並及時糾偏外匯市場順周期、單邊行為，防範人民幣匯率大起大落。同時要持之以恆正風肅紀反腐敗。

房地產市場方面，會議指出，要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，有效滿足房企合理融資需求，支持「平急兩用」公共基礎設施、城中村改造和保障性住房建設「三大工程」，加大住房租賃金融支持力度，促進房市健康平穩發展。

國安部則在微信公眾號刊文指出，維護金融安全是關係經濟社會發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事，但目前經濟金融風險隱患仍然較多。

文章點出，個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞「金融制裁」大棒大打出手。一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有「看空者」大棒大打出手，還有「做空者」、「唱空者」、「掏空者」企圖動搖國際社會對華投資信心。

文章稱，維護金融安全是國安機關的應盡之責，將積極參與經濟、金融等領域國安保障體系建設，對金融領域國安風險「密切監測、準確預判、有效防範」，依法打擊懲治「金融領域危害國家安全」的違法犯罪活動。

國安 金融風險

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