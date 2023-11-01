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ASML中國總裁沈波：助中國發展成熟製程具世界競爭力

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
艾司摩爾（ASML）中國區總裁沈波。（取自每日經濟新聞）
艾司摩爾（ASML）中國區總裁沈波。（取自每日經濟新聞）

艾司摩爾（ASML）中國區總裁沈波表示，將協助中國的成熟製程做到全世界非常具有競爭力的水準，這是一個值得努力的方向。

每日經濟新聞報導，ASML將到上海參展第六屆進博會，這是ASML第五次參展，沈波在參展前受訪指出，晶片這個行業的發展到現在已經超過60年時間了，從積體電路發明到現在，一直沿著自己的規律在往前走，如果我們去看中國這個產業裡面最有影響的地方在哪？可以從不同終端市場來看。

沈波表示，舉例來說，根據公開資料，家電行業，中國是家電和消費電子產品的最大消費國與生產國之一，預計2023年中國在該領域最高將創造1,530億美元的收入，約占全球的30%；汽車行業，根據中國汽車工業協會的最新統計資料，中國新能源汽車的增長速度連續八年保持世界第一；儲能行業，截至2022年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機容量為59.8GW，占全球市場總量的25%，年增長率為38%；另外，中國企業供應了全球約80%的多晶矽、太陽能電池和組件。

這是晶片應用的終端。落到晶片製造領域，哪些市場值得關注呢？沈波認為，ASML自己看來，先進製程晶片從數量上講是相對較小的，絕大多數是成熟製程晶片，對於中國來講，這麼大終端市場需求推動下，把最大頭成熟製程晶片做到非常具有競爭力的水準，對咱們這個行業來講是最高效的，可以達到一個事半功倍的效果，有助於提高投入產出比。

目前中國成熟製程有多大進步空間呢？沈波說，成熟製程這個領域裡面，能把中國的成熟製程做到全世界非常具有競爭力的水準，可能在未來相當長的一段時間裡面大家還有大量的工作要做，尤其是在現在這種大環境下，從產業鏈的各個環節來看都需要一起通力合作，我們怎麼能把這塊做到在全球範圍內都是非常有競爭力的，是一個值得考慮和努力的方向。

沈波表示，中國市場就像一個縮小的全球市場，很多樣化，各種各樣的客戶、不同的產品都有。此外，ASML對客戶的服務，並不僅是機器壞了去把它修好再重新運行，並非這麼簡單的服務。ASML對所有客戶而言，很大的附加值是幫客戶把機器用得好，透過ASML的服務，讓客戶工藝流程能夠做得更好。這個過程，有很多需要優化、需要調整的地方，這就需要服務團隊與客戶一起，根據工藝需求去做針對性的調整。

沈波強調，這是ASML一直對所有客戶都在做的事情，ASML面對不同的應用，都有相應的技術人員，跟客戶的技術人員合作，幫助客戶把它的工藝開發出來，把工藝做得更好，ASML的服務遠遠超過維修這個範疇。

客戶 競爭力

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