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石斑魚銷陸有譜？國台辦主任宋濤：將在合規前提下協助

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
高雄永安龍膽石斑魚收成。記者劉學聖／攝影
高雄永安龍膽石斑魚收成。記者劉學聖／攝影

中國大陸自2022年6月13日起，以檢出禁用藥物和藥物超標為由，暫停台灣石斑魚輸入，據新華社報導，大陸國台辦主任宋濤1日在會見中華華夏農經協會理事長蘇清泉、兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成等人時說，將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農漁產品輸入大陸提供協助。

第19屆桂台經貿文化合作論壇在廣西南寧舉行，宋濤1日在南寧會見蘇清泉、黃一成一行。

據新華社報導，宋濤表示，大陸高度重視台灣基層農漁民的訴求和利益，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。

宋濤說，今年以來，大陸擴大兩岸交流合作，先後恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚、番荔枝（釋迦）輸入。

他說，我們將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農漁產品輸入大陸提供協助，持續推動兩岸農漁業合作，支持台灣農漁民來大陸發展。

據大陸官媒發布內容，蘇清泉表示，此次受國民黨方面和黨內重要人士委託，專程來大陸為台灣農漁民發聲。 兩岸一家親，只有堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸才能和平穩定，兩岸農漁業交流合作才能持續推進，台灣農漁產品才能順利輸入大陸，農漁民才能有更好發展。

黃一成表示，將帶領更多台農台胞參與大陸農漁業高品質發展，與台灣鄉親一道為兩岸交流合作、兩岸關係和平發展貢獻力量。

據新華社， 黃一成、蘇清泉先後帶領台灣業者到大陸與主管機關溝通，並指導台灣業者進行整改，積極推動恢復台灣石斑魚輸入大陸。

宋濤 蘇清泉 漁民

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