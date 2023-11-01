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新疆自貿試驗區今掛牌成立 強化與周邊國家25個合作舉措

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國第22個自貿試驗區－新疆自貿試驗區今天掛牌成立。 央視新聞
中國第22個自貿試驗區－新疆自貿試驗區今天掛牌成立。 央視新聞

央視新聞報導，中國第22個自貿試驗區新疆自貿試驗區今天掛牌成立，成為中國在西北沿邊地區設立的首個自貿試驗區。報導說，此次新設新疆自貿試驗區已是自貿試驗區第七次擴容。

大陸商務部今天召開專題發表會，介紹新疆自貿區建設相關情況。商務部副部長郭婷婷在專題發表會上說，《方案》提出了打造一流營商環境、提升貿易便利化水平、做大做強傳統優勢產業、強化與週邊國家經貿合作等25個方面的具體舉措，努力建成營商環境優良、投資貿易便利、優勢產業集聚、要素資源共享、管理協同高效、輻射帶動作用突出的高標準高品質自由貿易園區。

發表會介紹，《方案》賦予新疆更大改革創新自主權。新疆將發揮能源、礦產和農牧資源等資源稟賦和特色產業優勢，聚焦八大產業集群，發揮改革開放綜合試驗平台作用。

新疆維吾爾自治區人民政府副主席孫紅梅則表示，新疆自貿試驗區是黨中央、國務院在西北沿邊地區設立的首個自貿試驗區，承擔著國家賦予的129項改革試點任務。我們將持續增強敢為人先的闖勁、幹勁，以深入實施自貿試驗區提昇策略為抓手，以制度創新為核心，持續推動整合整合性改革與製度性開放。

根據商務部網站消息，商務部副部長郭婷婷11月1日在商務部專題發布會上表示，自貿試驗區是透過制度創新，促進各類要素合理流動和高效集聚，增強創新發展動力。將支持新疆自貿試驗區緊密結合新疆的實際，努力吸引匯聚國內外資源要素，重點圍繞促進投資便利化、增強金融服務功能、推動數位經濟發展和加強人才服務保障等方面開展探索。

其中，在促進投資便利化方面，將鼓勵新疆自貿試驗區健全外商投資的服務保障機制，保障外資企業依法公平參與政府採購、招標和標準制定等活動，支持符合資格的外資企業平等享受產業和區域發展政策。鼓勵在新疆自貿試驗區設立外資研發中心，在研發費用等方面降低進入門檻，進一步提升對外資的吸引力。

而在增強金融服務功能方面，將支持境外金融機構在新疆自貿試驗區設立銀行、保險、證券等金融機構，提供國際化、多元化的金融產品及服務。鼓勵銀行業金融機構加強對新疆自貿試驗區基礎建設的支持力度，為外商投資提供良好的「硬體」環境。鼓勵銀行業金融機構創新科技金融服務模式，不斷提升區內科創企業的金融服務水準。

關於推動數位經濟發展，則將加速數位基礎建設，建構綜合數位服務平台，支持自貿試驗區充分發揮新疆能源和氣候優勢建設資料中心，參與「東數西算」工程建設，推動算力基礎設施實現低碳、綠色和永續發展。加速國際通訊設施建設，協助數位絲路建設。將推動企業數位轉型，促進數位經濟和實體經濟更好地融合發展。支持新疆自貿試驗區與中亞國家依法有序進行資料資訊交流合作，推動資料資訊服務、網路業務等領域的互聯互通。

至於加強人才服務保障方面，將支持新疆自貿試驗區率先落實編製崗位、科學研究經費、人才評估等人才改革政策。推行以增加知識價值為導向的人才激勵方式，為外籍高階人才投資創業、經貿活動等提供出入境的便利。

商務部指出，這些試點任務的實施，將進一步優化投融資環境，為充分利用國內國際兩個市場、兩種資源創造有利條件，帶動新疆自貿試驗區更大力度、更有效的吸引人才、資本和技術，激發資料要素作用，推動高品質發展。

央視報導指出，過去自貿試驗區實施範圍一般是120平方公里以內，此次為更好地發揮新疆自貿試驗區戰略作用，範圍達到了179.66平方公里。 央視新聞
央視報導指出，過去自貿試驗區實施範圍一般是120平方公里以內，此次為更好地發揮新疆自貿試驗區戰略作用，範圍達到了179.66平方公里。 央視新聞

自貿試驗區 新疆 外資

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