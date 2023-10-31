小三通新變革 11月1日起入境大陸不用再填健康碼

小三通有新變革！中國大陸海關優化旅客出入境健康申報模式，宣布明天起取消填寫健康碼，由現行全員申報模式調整為現場主動申報，將有助於提高通關速度與效率。金門縣府認為這有助於恢復赴陸觀光，能夠更健康有序的交流，恢復常態化往來。

金門縣政府觀光處表示，新冠肺炎疫情爆發至今，中國海關要求入境旅客應填寫健康申報，自今年1月7日小三通正式復航以來，縣府收到許多金門鄉親反映，疫情已全面常態化發展，且不熟悉手機操作與填寫健康申報程序，隨著小三通航班逐步擴增，廈門五通碼頭經常出現通關壅塞情況。

這主要是依據中國大陸海關總署公告，旅客來自疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過相應病例或出現發熱、寒戰、頭痛、嗜睡、乏力、腹瀉等症狀，入境時應主動向海關申報，海關衛生檢疫人員將按規定程式採取醫學措施並開展採樣檢測。

金門縣長陳福海了解金門鄉親需求，於3月下旬旋即責成縣府團隊派員進駐水頭碼頭協助填寫健康申報，並透過多次赴大陸拜會廈門市政府時，建議陸方評估並取消相關規定，以緩解小三通通關動線壅塞問題。

對於中國大陸自11月1日起，取消出入境間康申報的重要舉措，縣府觀光處樂見政策漸趨開放，也期盼在全面進入後疫情時代，兩岸人民能夠健康有序的交流，恢復常態化往來。

「這是好消息」， 在地的民眾表示，健康申報對於上了年紀的長輩而言，很多都不會填寫，感覺很麻煩，取消了這項規定後，相信很多長輩就方便過去廈門走走，不用在仰賴他人協助。