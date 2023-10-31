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大陸海關總署宣布 11月1日起取消健康碼入出境申報

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸11月1日起，取消入出境健康碼申報，方便旅客進出。（圖／微博）
大陸11月1日起，取消入出境健康碼申報，方便旅客進出。（圖／微博）

入境或出境大陸，要掃黑碼成歷史，大陸國家海關總署正式宣布11月1日起取消「黑碼」。據新華社報導，海關總署11月1日零時起，出入境人員免填入境健康申明卡。

關於海關11月1日起取消俗稱「黑碼」的出入境健康申報安排的消息，日前就在大陸網上廣為流傳。據大陸海關發布，根據大陸《國境衛生檢疫法》及其實施細則的有關規定，海關總署決定自2023年11月1日零時起，出入境人員免於填報大陸《出/入境健康申明卡》。

但公告也指出，有發燒、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已經診斷患有傳染性疾病的出入境人員須主動向海關進行健康申報，並配合海關做好體溫檢測、流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等衛生檢疫工作。

報導稱，如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

海關 傳染病

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