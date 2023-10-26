兩岸企業家峰會11月14日南京登場 是否簽訂相關協定受矚

經歷三年疫情之後，兩岸經貿最高交流平台的「兩岸企業家峰會」，今年年會將於11月14日起連兩日於江蘇南京舉行。此外，由於正逢台灣2024大選前夕的敏感時刻，加上兩岸關係仍不明朗，兩岸企業會否在本次簽訂相關協定、合作，以及有哪些企業家會出席都備受各界關注。

兩岸企業家峰會自2013年7月25日成立以來，今年已邁入第十年，本次將於11月14、15日登場。據初步議程指出，該峰會此次以「新格局中深化合作－轉型升級創新的契機與作為」為會議主題。

本次峰會將在該會永久會址，也就是去年剛建成的南京市揚子江國際會議中心酒店舉行，包括我方前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄與陸方理事長郭金龍等人都將出席此次會議。

為進一步促進兩岸企業交流，以及探索兩岸經濟產業合作的新模式，本次將分為兩個場次，並以八個推動小組專題論壇來進行活動。另，將邀請雙方企業領袖和專家，就各項重要的產業議題進行深度會談，來釐訂未來推動兩岸產業合作的新方向和新做法。

值得注意的是，鴻海集團創辦人郭台銘過去應劉兆玄邀請擔任該峰會的副理事長，幾乎都會出席相關會議。不過，據了解，今年由於郭台銘目前投入2024年大選，為避免引發誤會，郭日前已向峰會提出請辭副理事長一職，並將缺席此次活動。

另外，據兩岸企業家峰會網站訊息，該峰會共設有綜合合作交流、資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業合作暨青年創業、生物科技與健康照護、現代服務業暨及文化創意，以及智慧製造及裝備等八個產業合作推動小組。而雙方各組平日即不定期召開會議，就各項具體的產業合作，進行廣泛深入的探討，為近來兩岸關係少數的交流管道之一。