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沒有大陸手機號也能辦！台資銀行推便利預約開戶方案 立即體驗行動支付

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
在大陸不能使用行動支付，就像沒帶錢包一樣。為便利赴大陸旅遊或工作的台灣民眾，富邦華一銀行推出「行動支付便利化方案」，民眾到大陸當地分行最快也僅要8分鐘即可完成領卡及開通等相關流程。記者謝守真／攝影
在大陸不能使用行動支付，就像沒帶錢包一樣。為便利赴大陸旅遊或工作的台灣民眾，富邦華一銀行推出「行動支付便利化方案」，民眾到大陸當地分行最快也僅要8分鐘即可完成領卡及開通等相關流程。記者謝守真／攝影

在大陸不能使用行動支付，就像沒錢包一樣。為便利赴大陸旅遊或工作的台灣民眾，有台資銀行－富邦華一銀行推出「行動支付便利化方案」，要讓民眾在入境大陸之前，就能用台灣手機門號優先預約開戶。而到了大陸，在當地分行最快也僅要8分鐘即可完成領卡及開通等相關流程，立即體驗行動支付綁定的功能。

26日，富邦華一銀行在上海正式發布「台胞行動支付方案」。富邦華一銀行表示，此一方案旨在讓有需求的台灣民眾能大幅縮短以往的辦理時間，以及繁瑣程序。民眾在抵達大陸前，就能在台灣提前於該行微信公眾號上預約開戶時間地點，並上傳申請的相關資料。

不僅如此，富邦華一還指，民眾無需持有大陸手機號碼，可直接使用台灣手機號辦理即可。而當民眾入境大陸後，只要按預約時選擇的時間、地點前往當地分行領取，就可開通金融卡，整體流程最快只要8分鐘而已。

富邦華一銀行還提到，該公司金融卡亦可綁定包括支付寶、微信、京東、美團及抖音等大陸主要行動支付平台，加速台灣民眾快速融入當地行動支付付款的便利性。

富邦華一銀行行長陳峰表示，「在大陸如果沒有綁定手機支付，就是寸步難行」。以往台灣民眾在大陸辦理行動支付的問題，最關鍵的結點就是必須要有大陸手機門號，才可以通過支付App的驗證程序，這讓許多人因此而無法綁定行動支付，造成不少困擾。

陳峰還指，有很多人認為不需要特別去辦理一張大陸的金融卡，只需要用境外卡綁定即可。但，在行動支付上綁定海外信用卡，實際上還是會使得消費者被索取額外手續費。而本次便利化方案，不僅可以讓消費者免去手續費的過程，也能使台灣民眾直接綁定台灣手機號碼，簡化辦理和綁定過程，一落地即可快速跑完流程，縮減等待時間。

另外，陳峰透露，該方案從5月左右開始試點，於6月時就已經推出到現在，目前不到四個月的時間，光是手上累計「已協助約8,000人完成開戶」。

圖為富邦華一銀行行長陳峰。記者謝守真／攝影
圖為富邦華一銀行行長陳峰。記者謝守真／攝影
富邦華一銀行26日發布「台胞移動支付便利化方案」，縮短台灣民眾在大陸申辦銀行帳戶的時間及流程。記者謝守真／攝影
富邦華一銀行26日發布「台胞移動支付便利化方案」，縮短台灣民眾在大陸申辦銀行帳戶的時間及流程。記者謝守真／攝影

微信 消費者 多人 手機號碼 上海

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