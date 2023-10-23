富士康遭查稅 工業富聯A股開盤跌停鎖死、賣壓湧現

環球時報22日報導稱，大陸官方近期依法對富士康稅務與用地進行稽查。受到該消息影響，工業富聯23日在A股開盤即跌停，目前股價報每股人民幣14.55元，最新市值為人民幣2,890億元，封單（跌停交易盤）高達21萬筆。

《環球時報》援引消息人士說法稱，大陸稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查；另，自然資源部門也對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

對此，富士康母公司鴻海集團創辦人郭台銘競選辦公室表示，交由鴻海集團方面回應；鴻海集團22日下午發布重大訊息指出，「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。集團會積極配合相關單位的作業辦理」。

《環球時報》引用廈門大學台灣研究院副院長張文生說法表示，有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法。

張文生說，作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多，在大陸做大做強，旗下「工業富聯」還在A股主板上市，並反哺母公司鴻海集團。他強調，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

此前，工業富聯在18日曾發公告稱，董事長鄭弘孟基於對公司未來持續發展的信心和對公司價值的認可，提議公司通過集中競價交易方式進行股份回購，回購股份的資金總額為人民幣2億元至3億元。