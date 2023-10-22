新型儲能業註冊 掀風潮

大陸新型儲能產業發展如火如荼。根據大陸商業查詢平台天眼查資料發現，過去半年新增註冊的與新型儲能相關的企業近4萬家，超過去（2022）年的新增註冊總數。已有不少業界人士發出要警惕「一哄而上，一哄而散」的預警。

新型儲能包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等。大陸國務院在2021年10月印發的《2030年前碳達峰行動方案》提出，積極發展「新能源+儲能」，支援分散式新能源合理配置儲能系統。

第一財經報導，天眼查資料顯示，2023年4月1日到10月20日，大陸與新型儲能相關的企業新增註冊3.9萬多家，超過了2022年的3.6萬多家。

值得關注的是，2022年新增註冊新型儲能企業總數是過去四年的總和。由此可知，過去半年來新型儲能行業的火爆現象。

截至10月20日，2023年大陸儲能領域合計發生融資事件80多起，融資金額超人民幣200億元。

從新增註冊企業的地域分布來看，今年4月至10月新增新型儲能相關企業數量排名前十的省市分別是廣東、江蘇、浙江、北京、海南、安徽、河南、河北、山東、湖南，分別為4,801家、3,525家、2,700家、2,370家、2,143家、2,107家、1,977家、1,819家、1,754家、1,624家。

但隨著各類玩家的大量湧入，以及越來越多的企業產能不斷釋放，新型儲能產業競爭在今年下半年持續加深。首當其衝的是儲能電池招投標價格屢創新低，不少企業抱著短期機會主義的心態，透過衝業績、搶市占的方式，導致報價跌破成本的現象頻繁發生。

遠景集團高級副總裁田慶軍表示，儲能價格一定會繼續下跌，企業想存活下去，只能透過技術的不斷創新去降低成本。