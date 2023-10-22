陸電商雙11暖身 本周開跑

大陸一年一度的電商「雙十一」購物節將來臨，天貓等電商平台宣告活動在本周陸續正式起跑。為促進消費，多家平台提出優惠措施，包括天貓主打「全網最低價」、近年在電商崛起的抖音則推出「平台級官方立減」；直播帶貨走紅的東方甄選則宣告「省不夠就退費」等等，希望能夠促進買氣。

這次電商大促銷中，傳統電商傾向「減法」，通過補貼、低價來吸引消費者注意；而直播主則傾向「加法」，提供完善服務，包括多種類的商品、高頻率的直播次數，增強會員服務體系等來增加用戶的黏著度。而這場電商大戰加法還是減法戰略奏效，有待本周正式開跑後獲得驗證。

天貓今年除了往年滿減，還推出大範圍的直降和官方立減活動，更有「買貴必賠」服務。今年與往年差異在於，在主體雙11活動期內，同期新增「雙11天天低價」活動。同時淘寶直播在「雙11」前夕將聯合20多位主播及100多家品牌自12日至23日派發人民幣10億元紅包，以吸引消費者。

京東則有超過8億款商品活動期間全程價保，部分商品價保時長達90天。期間推出跨店「每滿299元減50元」福利，消費者還可疊加20元補貼使用。京東稱參與京東百億補貼的商品數量將達到618購物節時的2倍。

小紅書將在雙十一期間投入百億流量扶持和億級補貼，助力買手、商家在小紅書的發展。20日零時起，將推出跨店滿減、單品直降、平台券、福利券等優惠；直播間推出預約領紅包、整點搶紅包、精選直播搶紅包等玩法。

另一方面，隨著近年直播帶貨等多元購物形式，知名直播主也加入戰局。直播一哥李佳琦自24日開始每天都有專場，同時還將發放紅包補貼福利，單個紅包金額可達人民幣100元；另個網紅直播主辛巴宣布21日開啟雙十一，同時準備500萬單禮物。