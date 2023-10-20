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學者：「一帶一路」再過十年應仍會存在

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
「中國一帶一路研究學會」20日上午在台北舉辦座談會，邀集外交部官員與學者專家討論大陸一帶一路第三屆峰會。（記者廖士鋒／攝影）
「中國一帶一路研究學會」20日上午在台北舉辦座談會，邀集外交部官員與學者專家討論大陸一帶一路第三屆峰會。（記者廖士鋒／攝影）

大陸甫於北京召開第三屆一帶一路峰會，對於此次峰會外界有各種評價，而學者認為，雖然目前把「水龍頭」關小，但「小而美」、具戰略意涵的計畫還是會實施，十年後應該還是會有一帶一路。

「中國一帶一路研究學會」20日上午在台大校友會館舉行「中國一帶一路十年的現狀與挑戰」座談會，淡江大學中國一帶一路研究中心主任陳建甫指出，從資金來看，一帶一路的熱潮正在退卻，可是接下來「小而美」或者是具有戰略意涵的計畫，還是會實施。對於一帶一路的前景，他預期，如果大陸領導人習近平身體健康，十年後「還是會有一帶一路」，他認為未來布局會集中在天然氣與能源相關基礎建設，減少製造業輸出、不動產業投資。

陳建甫提到，一帶一路的經濟廊道「有些目前做得還可以，有些根本是行不通的」，例如中巴經濟走廊做不起來是因為阿富汗問題。

他評價一帶一路對周遭的發展中國家「其實有積極正面的意思」，因為這些國家「基本上是貸不到什麼錢的」，它們根本被西方掌握的國際金融機構摒除在借款的名單中。

而帶路究竟對台灣有什麼重大影響？陳建甫說，有些人認為台灣可加入一帶一路做基礎建設，「我覺得短期間台灣大概比較難」，他直言，「其實兩個大的海洋已經分開了，台灣處在另外一個海洋」。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁則提到，大陸到現在已經在60國投資超過101個港口，光是印度洋地區，投資且能控制港口就多達14個。他強調，「中索安全協議」簽訂後雙方強調不會讓大陸興建軍港，「這是騙外行人」，只有在戰爭才需要特殊設施，剛開始可以透過安全協議讓共軍海軍訓練遠洋長航能力，之後可慢慢在港邊做軍事建設。

至於東南亞，郭育仁指出，大陸到目前為止在東南亞還是以交通基礎建設為主，「主要目的是經濟掠奪，然後試圖把東南亞已經要剛開始發展起來的這些經濟體，內化成中國經濟體的一部分」。

他相當不看好一帶一路前景，認為以往大陸經濟成長率高，「大撒幣」可持續，但現在成長率低，因為政治導致的經濟失序，衍生債務跟房地產問題，這跟1993年的日本非常相似。他指出，當時是自民黨首次丟掉政權，從政治失序變經濟失序、金融失序、房地產失序，「所以從這個角度來看，如果中國本身的經濟沒有呈現高度成長狀態的話，這種大傻幣政策當然就沒辦法持續，我們應該看不到『一帶一路20周年』」。

外交部研究設計會主任張亞光此次也出席致詞，她表示，國內學者跟專家都提出來一帶一路有很多問題，包含「債務陷阱」、「貪汙腐敗」、「經濟殖民」等。她強調，一帶一路很多工程都是「爛尾樓工程」。大陸真正的意圖可能是開始攫取參與國的礦產、港口營運，都是要符合其自身戰略利益。

中國一帶一路研究學會理事長洪耀南則直言，大陸絕對不是「債務陷阱」最主要的因素，但大陸是雪上加霜的那個「霜」，因為貸款沒有任何條件，且利息高一點。

他認為，雖然中國大陸提出來「雙循環」，但大陸內部財政惡化加上一帶一路國家面臨的「債務陷阱」，變成了「雙漩渦」。他還指出，此次峰會大陸有在轉型，「未來一帶一路會持續，只是相比前兩屆峰會，重要性降低很多」。

一帶一路 債務

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