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A股三大指數均創今年新低 外資連續第4天減碼

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
A股三大指數均創今年新低。（路透）
A股三大指數均創今年新低。（路透）

大陸近來頻頻出手穩市，然而18日公布第三季經濟數據後，依舊未能提振市場，A股三大指數均全都低開低走。截至18日收盤，上證綜指收報3058點，跌0.8%；深證成指收報9816點，跌1.24%；創業板指數報1938點，跌1.2%，全都創下年內新低。另，有近九成個股走跌。

路透報導，不只18日三大股指持續調整，創業板指、深成指及上證綜指全都再創年內新低，兩市成交額為7,666億元（人民幣，下同），北向資金淨賣出近12億元，也已是連續第4日減倉。而個股普遍呈走弱態勢，兩市超過4700股下跌。

報導引述業內人士表示，數據顯示大陸經濟延續復甦並呈現改善勢頭，能夠完成全年增長目標。但，其經濟的穩定也有在一定程度上降低北京在短期推出刺激政策的可能性。

業內人士還提醒，外圍擾動的因素並未消失，在美債殖利率高位震盪之下，北向資金流出的壓力仍在，信心恢復還需要時間。而房地產困局仍是大陸經濟增長和信心的絆腳石，目前未有跡象顯示會出現驅動投資的快速反彈。

另，中信建投證券建議，在外資持續流出，內部新增資金不足的情況下，結構性行情還是當前市場的特徵，目前仍以成長風格為主，多注重主題和概念的炒作機會。主題則包括高端製造、半導體、數位經濟、AI及一帶一路等方向以及華為產業鍊等。

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