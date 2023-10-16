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保時捷在陸銷量 驚見下滑

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

德國福斯旗下的豪華汽車品牌保時捷近日公布數據顯示，在全球市場實現24.2萬輛交付，年增20%，但大陸市場前三季交付量年減12%，是保時捷唯一出現年增率下滑的單一市場。

保時捷稱主因來自大陸地區持續嚴峻經濟挑戰。此前，大陸市場一直是保時捷最大市場，今年保時捷最大市場可能被美國取代。

保時捷數據顯示，今年前三季大陸市場貢獻6萬輛交付量。今年上半年，保時捷在大陸市場的交付量為4.3萬輛，年增8%。其第1季至第3季在大陸交付量分別約為2.1萬輛、2.2萬輛、1.6萬輛，年增率分別為21%、-2%、-40%。

事實上，自2015年到2022年間，中國大陸一直都是保時捷最大的市場。從數據顯示，保時捷今年對大陸消費者的吸引力大打折扣，已成為全球多個大市場中唯一銷量下降的區域。

不過相較於大陸市場低迷，歐美市場正迎頭趕上。保時捷前九個月共在歐洲市場（除德國外）交付5.1萬輛，年增23%；德國市場交付量為2.4萬輛，年增19%；北美市場交付量為6.4萬輛，年增14%，今年前三季北美市場的交付量已超越中國大陸。

保時捷在大陸市場交付量下行，有輿論認為豪車在大陸市場賣不動。不過，其他外資品牌豪車在陸表現仍持續成長。BMW集團統計，前三季在華交付量為 60.2萬輛（包括BMW和MINI），年增1.7%；其中，BMW純電動車的銷量達6.6萬輛，年增232%。

另一個豪車品牌賓士數據顯示，前三季在陸累計交付57.8萬輛新車，年增3%。

保時捷 品牌 德國

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