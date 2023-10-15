境外旅客不來了？一晚2萬多元的上海寶格麗酒店要賣了

據上海第一財經報導，在香港上市的大陸地產商「華僑城亞洲」將出售旗下奢華酒店—上海寶格麗酒店，交易價格不低於人民幣24.3億元。

上海寶格麗酒店擁有80多間客房及套房，其中包括19間酒店甄選套房，房間面積均逾60平方米，該酒店於新冠毅情爆發前的2018年開業，是全球第六家寶格麗酒店。

報導稱，上海寶格麗酒店當年一開業，就以其超高的房價而備受關注。例如，當年上海大部分五星級酒店一晚房價多在人民幣1,000多元至2,000多元，但上海寶格麗酒店的房價卻超過人民幣6,000元（約合新台幣2萬6,400元）。

目前上海寶格麗的房價仍落在一晚人民幣6,000多元至8,000多元，是普通五星級酒店房價的3～4倍。上海寶格麗酒店最貴的套房，每晚價格甚至超過人民幣20萬元。

報導引述專家觀點指出，寶格麗酒店的定位與一般五星級酒店不同，為彰顯其奢侈品牌的一面，定價始終居高不下。但疫情三年對於酒店住宿業務肯定有影響，尤其是高價酒店的入住率下滑很多。今年大陸旅遊業整體有所復甦，但全面恢復仍需一段時間。

受中國大陸制定「反間諜法」等諸多因素影響，今年疫情解封後，境外旅客如今更不願涉足中國。南華早報早前曾引述官方數據報導，今年上半年，中國大陸旅行社接待了47萬7,800名外國遊客，僅為2019年同期的5.58%。

第一財經指出，若按底價成交，華僑城亞洲起碼可獲利人民幣數千萬元。至於出售後，上海寶格麗酒店是否更換品牌，得視接手者與管理方的協商結果。

對於出售寶格麗酒店的理由，華僑城亞洲透露，董事會認為，此次出售資產將讓集團盤活資產、加速資產周轉，交易產生的現金流入可用於償還貸款及借貸，並可降低集團的計息負債及實現投資收入。

今年上半年，華僑城亞洲整體營收約人民幣1.94億元，較去年同期大減77.9%，主要原因是綜合開發業務收入結轉較去年同期大幅下降。受房地產市場不景氣影響，華僑城亞洲上半年出現約人民幣2.12億元的虧損。