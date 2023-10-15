天貓低價戰 攻雙11檔期
全球最大狂歡購物節「雙11」檔期倒數計時，陸媒報導，今年阿里巴巴旗下淘天集團在天貓雙11啟動會上，明確把「全網最低價」定為核心目標。由此可以預見，今年雙11檔期，大陸各電商勢必再度展開新一波「價格戰」。
報導指出，天貓雙11過去主要促銷手段一直是「跨店滿減」，今年首次強調全網最低價，並推出「一件直降」和「買貴必賠」，可以看作淘天集團價格戰將一次集中爆發。
澎湃新聞報導，淘天集團今年雙11包括旗下中小企業發展中心、品牌業務發展中心、超市業務發展中心等三大行業發展中心，和用戶、平台、直播等橫向部門，都明確了「全網最低價」就是核心KPI。
據接近淘天集團的行業人士透露，雙11淘寶將新增兩類商品，一類是「全網低價」，保證同時段所有電商平台最低價；二是「官方立減」，單品價格直接減價15%以上，不再需要跨店湊單。淘寶人民幣百億補貼還將推出「買貴必賠」服務。
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