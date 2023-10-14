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陸證監會救市 宣布提高融券保證金比例等「限空令」

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸證監會宣布提高融券保證金比例，分類限制戰投配售股票出借等股市限空舉措。(新華網)
大陸證監會宣布提高融券保證金比例，分類限制戰投配售股票出借等股市限空舉措。(新華網)

大陸證監會14日發布股市「限空令」，表示根據當前A股市場情況，對融券及戰略投資者出借配售股份的制度進行針對性調整優化，提高融券保證金比例，分類限制戰投配售股票出借。

證監會「限空令」主要將融券保證金比例由不得低於50％上調至80%；對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調至100%；取消上市公司高管及核心員工透過參與戰略配售設立的專項資產管理計畫出借等舉措。

中國證券報報導，公開資料顯示，大陸A股融券制度作為市場基礎性制度，運行10餘年來保持平穩，取得良好的政策效果，在促進價格發現、平衡異常波動方面發揮積極作用。截至今年9月底，融券餘額只占A股流通市值的0.1%，整體規模較小，但對平抑市場波動發揮作用。

限空令 資產 上市公司

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