打拚「紅火」事業 台灣果農 廈門種千畝火龍果

在廈門市翔安區的大宅社區，一株株類似仙人掌的火龍果樹攀援在柱子上，枝蔓密布，長勢旺盛。

中新社報導，這般「紅火」事業的背後，離不開台灣民眾曾鈞毅持續不斷的探索。經過多年發展，大宅社區火龍果種植面積上千畝，成為廈門最大的火龍果種植基地。

「早年在台灣我就種植火龍果。大陸有十四億人口，市場很大，所以我來了。」曾鈞毅來自彰化，2015年看中大陸的商機，跨海前來翔安大宅，建起火龍果種植基地。

曾鈞毅說，剛來大陸時，這裡大多是白心火龍果。那時台灣開始改良紅心火龍果，於是他將紅心火龍果種苗帶來福建培育。

曾鈞毅發現廈門的土壤和台灣的土壤有一定差別，利用自己的經驗技術，幫助村民改良土壤。「我們先用台灣的一些有機肥，將土壤慢慢改良。」他介紹，當地農民也開始使用有機肥提升土壤質量。

曾鈞毅始終走在探索火龍果品種改良的道路上。他說，現在市場上火龍果價格不高，他們又改良另一個品種---燕窩果。「一個果可賣到三四十塊錢（人民幣，下同），一斤可以賣到六、七十元。」

曾鈞毅還計畫打造三產融合的火龍果全產業鏈，涵蓋種植、農產品深加工、休閒旅遊和電子商務等領域，以期創造更大社會效益和經濟效益。